Real-Hammer: Diese Stars müssen gehen – auch Alaba dabei

Trainer Xabi Alsonso hat dem Präsidenten eine schwarze Liste vorgelegt.

Unter Xabi Alonso befindet sich Real Madrid im Umbruch. Der neue Trainer will den Kader nach seinen Vorstellungen umbauen und hat Vereinspräsident Florentino Pérez nun eine Liste von Spielern übermittelt, die in seinen Planungen für die kommende Saison keine Rolle mehr spielen.

Schwarze Liste

Wie das Portal fichajes.net berichtet, befindet sich auf dieser schwarzen Liste auch David Alaba. Der Österreicher stand in dieser Saison bisher nur in der Champions League in der Startelf und liegt in der Innenverteidiger-Hierarchie derzeit nur auf Platz 5. Der Vertrag des ÖFB-Kapitäns läuft im Sommer aus, eine Verlängerung scheint derzeit mehr als unwahrscheinlich.

Die Königlichen wollen sich zudem auch vom verletzungsanfälligen Ferland Mendy trennen. Ein weiterer Name ist Eigengewächs Raúl Asencio. Dieser hatte in der vergangenen Saison phasenweise gute Auftritte – vor allem, als das Team von Verletzungen geplagt war. Seit Alonso das Kommando übernommen hat, wurde Asencio jedoch auf die Bank verbannt und scheint kein Vertrauen mehr zu genießen.

Auch Brahim Díaz steht Berichten zufolge weit unten in der Rotationshierarchie. Sein Spielstil passe nicht optimal in das System, das Alonso umsetzen möchte, weshalb seine Einsatzzeiten stetig sinken. Der junge Brasilianer Endrick wiederum hat bislang kaum Chancen erhalten.