Bei historischem Sieg: ÖFB-Helden gelingt seltenes Kunststück

Unser Team-Helden haben bei der 10:0-Gala gegen San Marino ein seltenes Kunststück geschafft.

Beim 10:0-Schützenfest gegen San Marino hat das österreichische Nationalteam eine wahre Rekord-Show abgeliefert. Allen voran war natürlich Marko Arnautovic der umjubelte Held. Mit seinen vier Toren stellte er nicht nur den Tor-Rekord von Toni Polster ein, der 36-jährige Rekord-Nationalspieler zog sogar an ihm vorbei und hält nach den meisten Länderspielen nun mit 45 Toren auch bei den meisten Treffern im rot-weiß-roten Trikot.

Zugleich feierte man den höchsten Sieg der Geschichte und das mit einem besonderen Wert. Denn alle Feldspieler, die in der Startaufstellung von Ralf Rangnick standen, konnten sich an mindestens einem Tor beteiligen.

David Alaba (Assist), Michael Gregoritsch (Tor), Kevin Danso (Assist); Marko Arnautovic (4 Tore), Stefan Posch (2 Tore, 1 Assist), Alexander Prass (Assist), Nicolas Seiwald (Assist), Romano Schmid (Tor, Assist), Konrad Laimer (Tor), Marcel Sabitzer (2 Assists) hatten alle einen gehörigen Anteil an der Gala gegen San Marino. Dazu kommt Nikolaus Wurmbrand, der als Debütant mit einem Tor und einem Assist gleich nachlegte.

WM-Ticket zum Greifen nah

Noch dazu gab es für unser Team gehörig Schützenhilfe in der WM-Qualifikation. Weil Zypern gegen Bosnien in letzter Minute ein Remis erkämpfte, lacht die ÖFB-Truppe nun in Gruppe H von der Tabellenspitze. Als einziges Team ist man noch ohne Punktverlust und hat auch mit der Tordifferenz von 19:2 den klaren Vorteil gegenüber Bosnien (13:5).

Denn in der Endabrechnung zählt bei Punktegleichheit das Torverhältnis und nicht das direkte Duell. Somit können unsere Team-Helden mit zwei Siegen aus den nächsten drei Spielen in Rumänien (So., 12. 10., 20.45 Uhr im oe24-LIVE-TICKER), auf Zypern (Sa., 15. November, 18 Uhr) und beim Finale gegen Bosnien in Wien (Di., 18. 11., 20.45 Uhr) das Ticket für Nordamerika bereits fix lösen.

Mit sechs Punkten in den beiden Auswärtsspielen ist das Ergebnis zum Abschluss im Ernst-Happel-Stadion bereits nebensächlich und man kann sich für die große Party zur ersten WM-Teilnahme seit 1998 rüsten und die ÖFB-Helden gehörig feiern.