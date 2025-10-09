45 Tore! Arnautovic überstrahlte die Rekordnacht

Marko Arnautovic löste mit seinen Länderspieltoren 42, 43, 44 und 45 Toni Polster (44 Tore) als ÖFB-Rekordtorschütze ab. Die entthronte Stürmerlegende gratulierte via TV.

Die 83. Minute im ungleichen Duell gegen den Weltranglisten-Letzten San Marino: Über drei Stationen kommt der Ball zu Arnautovic, der hinter der Kette lauert, den Ball souverän im Tor unterbringt, jubelnd abdreht. Der 36-Jährige hat es geschafft: Mit seinem 44. Team-Tor, jenem zum 9:0 hat er Polster eingeholt! Wenige Sekunden später lässt sich der 128-fache ÖFB-Internationale von seinen Teamkollegen als alleiniger ÖFB-Rekordmann feiern.

Toni Polster gratulierte via TV

Nebenbei hat er den Deckel beim Rekord-10:0 draufgemacht. Toni Polster, der gestern vorm TV mitgefiebert hatte, applaudierte und ließ ausrichten: „Ich gratuliere dir, Marko!“

»Einer der schönsten Tage in meinem Leben«

„Es ist mir eine Ehre, dass ich mit dem Toni dieses Duell hatte“, meinte Arnie nach dem Coup, kämpfte mit den Tränen und bedankte sich bei seiner Familie. „Das ist einer der schönsten Tage, der kommt gleich nach dem der Geburt meiner Kinder.“ Sein Vater und sein Bruder hatten die historischen Augenblicke live miterlebt.

Erstmals vier Arnautovic-Tore in einem Länderspiel

Was für ein Abend: Wenige Sekunden nach dem 1:0 (7./Schmid) erzielt Arnautovic sein 42. Team-Tor per Kopf. Doch dann hat er Ladehemmung bzw. wird zu wenig angespielt. Nach Arnies Treffer zum 7:0 (47.) muss sich Polster dann doch Sorgen um seinen Rekord machen.

Mit dem uneigennützigen Pass zu Gregoritsch in Minute 58 beweist Arnautovic, dass seine Aussage vom Vortag („Wenn ich wählen muss zwischen der WM und dem Rekord nehme ich die WM, da interessiert mich der Rekord nicht“) keine leeren Worte waren. Dass Tormann Colombo 11 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit vor dem alleinstehenden Arnautovic einen Genieblitz hat, macht das Drama aus Sicht des Belgrad-Legionärs perfekt.

Dann dieses Happy End: Arnautovic als Held der Rekordnacht. Nebenbei hat unser Team-Held erstmals in seiner Karriere in einem Länderspiel vier Tore erzielt!