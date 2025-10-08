Alaba-Statement: "ÖFB-Team reif für WM-Teilnahme 2026"

David Alaba sieht das ÖFB-Team reif für die WM-Teilnahme 2026. Der Kapitän absolviert bereits seine fünfte WM-Qualifikation und betont die positive Entwicklung der Mannschaft vor dem Heimspiel gegen San Marino.

David Alaba blickt mit ungewohntem Optimismus auf die WM-Qualifikation 2026. Der ÖFB-Teamkapitän absolviert bereits seine fünfte WM-Qualifikation, doch so nahe wie diesmal war eine Endrunden-Teilnahme noch nie. "Es fühlt sich anders an als in den letzten Jahren. Wir haben uns als Mannschaft weiterentwickelt und sind noch einmal reifer geworden", betonte Alaba am Tag vor dem Heimspiel gegen San Marino.

Comeback bei Real Madrid

Der Defensiv-Star feierte vor einer Woche sein Comeback in der Startelf von Real Madrid. "Ich hatte ein sehr positives Gespräch mit Trainer Xabi Alonso und versuche mich in jedem Training anzubieten und Spielminuten zu sammeln", erklärte der 33-Jährige. Seine Rückkehr in die Startformation des spanischen Rekordmeisters kommt zur idealen Zeit für das Nationalteam.

Beeindruckende Zuschauerzahlen

Für die Partie im Happel-Stadion waren rund 36.000 Karten verkauft. "Da sind wir sehr dankbar, das ist nicht selbstverständlich. Dementsprechend wollen wir auftreten", zeigte sich Alaba von der Fan-Unterstützung beeindruckt. Die hohe Auslastung des Stadions unterstreicht die wachsende Begeisterung für das Nationalteam.

Nachwuchs-Besuch als Inspiration

Beim Abschlusstraining erhielt das A-Team Besuch von der ÖFB-U17-Auswahl, die ihr WM-Ticket für Katar bereits fixiert hat. Alaba, Teamchef Ralf Rangnick, Marko Arnautovic und Alexander Schlager richteten motivierende Worte an die Nachwuchskicker. "Ich war da, wo die heute sind", sagte Alaba, der sämtliche Nachwuchsauswahlen durchlief. "Sie haben mit der WM eine geile Aufgabe vor sich. Die Vorfreude konnte man spüren."