"Rehab-Buddy": Schwarz postet Leidensweg-Foto mit Alaba

Neues von unserem im Dezember am Knie operierten Superstar-Duo: Ski-Ass Marco Schwarz postete gemeinsame Fotos mit ÖFB-Teamkapitän David Alaba bei der Reha in Innsbruck. "Rehab-Buddy", ist darunter zu lesen.

Fotos, die die heimischen Sportfans jubeln lassen sollten! Wir sehen David Alaba, wie er neben Marco Schwarz in die Ergometer-Pedale tritt. Der kurz vor Weihnachten von Kniespezialist Christian Fink am Kreuzband operierte Real-Madrid-Star lacht dabei und zeigt das "Victory"-Zeichen. Der vom selben Arzt zehn Tage später an derselben Stelle versorgte Skirennläufer radelt lächelnd.

Alaba-Widmung für "meinen Freund" Schwarz: "Bleib eine Inspiration"

Auf einem weiteren Bild sehen wir die beiden "Reha-Buddys" beim Trikot-Tausch. Schwarz hält ein Real-Madrid-Leiberl mit Rückennummer 4 in der Hand - mit einer handschriftlichen Widmung vom Millionen-Kicker: "Für meinen Freund Marco, bleib weiterhin eine Inspiration und genauso großartig. Auf deinem Weg zurück, wünsch ich dir nur das beste! David Alaba #comebackstronger".

Wenn das keine Motivation ist! Erst vor wenigen Tagen hatte Schwarz Ausschnitte aus seinem Comeback-Video (Teil 1 sehen wir am 1. März zur Primetime auf ORF1) gepostet: Kurz nach der Operation im Krankenbett. An den Arthroskopie-Einstichstellen sind noch die (inzwischen längst entfernten) Fäden zu sehen. Wir sind dabei, wie sich der verletzte Rennläufer vom Physiotherapeuten das Knie mobilisieren lässt und - ein Meilenstein Richtung Comeback: Wie Schwarz sechs Wochen nach seiner Operation demonstrativ die Krücken wegwirft.

Wie von "Doc" Fink zu hören ist, läuft alles nach Plan - einem Schwarz-Comeback mit Beginn der WM-Saison 2024/25 sollte nichts im Weg stehen. Enger wird es bei Alaba im Hinblick auf die EURO in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli). Doch selbst das schein angesichts dieser optimistischen Postings nicht ausgeschlossen!

Alaba schon wieder in Madrid

Vor kurzem noch in Innsbruck, gibt unser Team-Kapitän aber schon wieder Vollgas im Trainingszentrum der Königlichen. Auf Instagram gewährt der 31-Jährige Einblicke, wie er sich ordentlich ins Schwitzen bringt und fleißig an seiner Rückkehr arbeitet. Heute (ab 21 Uhr, im Sport24-Liveticker) wird David aber nicht in die Pedale treten, sondern seinen Real-Kollegen, die im Champions-League-Achtelfinale auf RB Leipzig treffen, vor dem Bildschirm die Daumen drücken.