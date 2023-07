Sensationswechsel? ManU-Coach will unbedingt Alaba

Ein Schnäppchen wäre Alaba für Manchester aber nicht, hat der Österreicher doch bis 2026 in Madrid Vetrag und gehört zu den Stars der Mannschaft.

´Einem Bericht aus Spanien zufolge ist Manchester United an der Verpflichtung von Real David Alaba interessiert. Die spanische Zeitung "El Nacional" berichtet, dass die "Red Devils" einen Wechsel von Alaba planen. Bereits vor einem Jahr schlug Manchester United bei Real Madrid zu und lotse den Abröumer Casemiro auf die Insel.

Ten Hag Fan von Alaba

Bei Alaba soll sich das Spiel nun wiederholen. Manchester United Trainer Erik Ten Hag soll großer Fan des ÖFB-Superstars sein und will den Österreicher unbedingt verpflichten. Geht es nach "El Nacional" soll Alaba bei den Königlichen nicht mehr zu 100 % glücklich sein.

Wie das Blatt weiter berichtet, soll Alaba bereits die Bosse von Real Madrid über das Interesse von United informiert haben. Ein Schnäppchen wäre Alaba für Manchester aber nicht, hat der Österreicher doch bis 2026 in Madrid Vetrag und gehört zu den Stars der Mannschaft. Durch seine teilweise überragenden Leistungen spielte sich Alaba in die Herzen der Fans in Madrid. Ob es zu einem Wechsel kommt, werden wohl die kommenden Wochen zeigen. Manchester United will unbedingt noch vor Saisonstart einen Verteidiger verpflichten. Kim Min-Jae ist nun aber kurz vor einer Unterschrift bei den Bayern und die beiden Franzosen Disasi und Todibo wohl noch nicht auf Alaba Niveau.