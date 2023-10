Arnautovic-Comeback in Bullen-Arena

Der Ausfall von Marko Arnautovic wog schwer- nicht nur für seinen Klub Inter Mailand, sondern auch für das ÖFB-Team. Doch drei Wochen nach seiner Schock-Verletzung gibt es wieder Grund zur Freude. Österreichs Rekordteamspieler kehrt zurück auf den Rasen.

Arnautovic zog sich bei Inters 1:0 gegen Empoli Ende September eine Oberschenkelverletzung zu. Die Diagnose "schwerwiegende Muskelverletzung" im linken Oberschenkel sah düster aus. Man sprach von einer zweimonatigen Zwangspause.

Doch Inter-Trainer Simone Inzaghi kann bereits drei Wochen nach der Schock-Nachricht wieder lächeln. Es gibt nämlich gute Nachrichten aus dem Lazarett bezüglich der Rückkehr des Stürmers. Wie die Redaktion von Sky Sport Italia berichtete, wird Arnautovic viel früher als erwartet zurückkehren.

Der 34-Jährige macht Fortschritte und das medizinische Personal tüftelt bereits fleißig an seine Rückkehr. Anfang November soll es noch eine Untersuchung geben und danach steigt "Arnie" wieder ins Mannschaftstraining ein.

Comeback gegen Super-Bullen

Sein Comeback soll Arnautovic, wie soll es auch anders sein, in Österreich geben. Beim Champions-League-Kracher gegen Serienmeister RB Salzburg am 8.November soll der ÖFB-Star schon wieder für Furore im Strafraum sorgen.

Kurzum, eine sehr wichtige Rückkehr für die Nerazzurri, die damit eine weitere Option für ihren Angriff haben, der in den letzten Monaten in Bezug auf die gespielten Minuten Überstunden gemacht hat.

Nicht nur gute Nachrichten für die Coach Inzaghi sondern auch für Teamchef Ralf Rangnick. Denn nur knapp eine Woche später steigt das letzte EM-Qualifikationsspiel in Estland und am 21. November geht es im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion freundschaftlich gegen EM-Gastgeber Deutschland weiter. Zwar ist das EM-Ticket seit dem 1:0-Sieg gegen Aserbaidschan am Montag schon sicher auf einen Arnautovic-Auftritt will der 65-Jährige aber bestimmt nicht verzichten.

Auch auf Instagram teilte der ÖFB-Torjäger einen Schnappschuss aus der Kabine. Gemeinsam mit Teamkollegen Hakan Çalhanoğlu arbeitet der rot-weiß-rote Superstar zwar noch im Innenbereich an seiner Regeneration. Einer baldige Rückkehr auf dem Rasen steht aber nichts mehr im Weg.