Wirbel um Belgrad-Trip von verletztem Arnautovic

Während das ÖFB-Team in Marbella schwitzt, sorgte der verletzte Rekordteamspieler Marko Arnautovic mit einem Geheim-Trip nach Belgrad für Aufsehen.

Der 34-Jährige leidet derzeit an einer Oberschenkelblessur, die er sich vor zwölf Tagen beim Duell gegen seinen Ex-Klub Bologna zugezogen hat. Dadurch fehlt „Arnie“ nicht nur bei den bevorstehenden Testspielen gegen die Slowakei am Samstag (ab 18 Uhr, im Sport24-Livetivker) und beim Heimspiel-Kracher am Dienstag (20.45 Uhr/ live auf ORF1) gegen die Türkei, sondern auch seinem Arbeitgeber Inter Mailand.

Der Serie-A-Spitzenreiter muss bereits zum wiederholten Mal einen Monat auf die Dienste des Stürmer-Jokers verzichten, der seit seinem Wechsel zu den „Nerazzurri“ häufig verletzungsbedingt ausfiel. Zusätzlich enttäuschte der Wiener mit nur vier Toren und drei Assists in 29 Spielen. Laut dem italienischen Medium „Calciomercato“ soll Inter sogar bereits Ausschau nach einem Ersatzmann halten.

Arnie ist am Bosporus ein gefragter Mann

Doch auch der ÖFB-Stürmer scheint sich umzusehen. Drei Tage nach dem Besuch von Teamchef Ralf Rangnick in Mailand verschlug es Arnautovic nämlich nach Belgrad, wo er sich mit Dusko Tosic, einem ehemaligen serbischen Nationalspieler, traf. Auf Instagram postete Tosic, der auch die Agentur VPA SPORTS INTERNATIONAL leitet und „Arnie“ aus gemeinsamen Zeit in China kennt, ein gemeinsames Bild

Ob es sich dabei aber wirklich nur um ein Abendessen zwischen Freunden handelte? Fakt ist: Der Ex-Besiktas-Star ist nämlich bekannt für seine Transfers, insbesondere in die Türkei. Erst im Sommer fädelte Tosic den Wechsel von Ex-Ajax-Kapitän Dusan Tadic nach Fenerbahce ein. Bereits 2022 und 2021 zeigten sowohl die „Adler vom Bosporus“ als auch Fenerbahce Interesse an unserem Team-Star. Bahnt sich drei Jahre später etwa der endgültige Schritt in die türkische Süper Lig an?