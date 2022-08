Es hätte DAS Sommermärchen werden können -doch nun scheint der Sensationstransfer unseres ÖFB-Stars zu Manchester United schon wieder vom Tisch zu sein. Grund: Die Bosse von Manchester United beugen sich dem Druck der eigenen Anhänger und Vereinslegenden die Arnautovic öffentlich als weitere »Not-Lösung« angeprangert haben. Gary Neville teilte via Sk y Sports aus: "Wir haben Falcao, Ibrahimovic, Cavani oder Ighalo gesehen. Diese Verzweif lung ist inzwischen ein Muster, es passiert einfach immer und immer wieder." Transfer-Experte Fabrizio Romano twitterte gestern passend dazu: "Die Gespräche zwischen Manchester United und Arnautovic sind beendet".

Behind the scenes. Bologna expected Manchester United to submit a new bid for Marko Arnautović later this week around €13/14m. But after fans complaints, Man Utd board told Bologna on Tuesday morning that the deal is off. ????❌ #MUFC



No chance to discuss again - it's 100% over.