Hammer-Gerücht! Geht Arnie jetzt nach Südamerika?

ÖFB-Star Marko Arnautovic scheint auch Klubs außerhalb Europas von sich überzeugen zu können. So soll sein neuester Interessent aus Brasilien kommen.

Wenn es um die fußballerische Zukunft von ÖFB-Rekordspieler Marko Arnautovic geht, steht hinter dieser ein großes Fragezeichen. Im Sommer läuft dessen Vertrag bei Inter Mailand aus, doch wohin es den 36-Jährigen danach zieht, ist weiterhin unklar. So wenig man auch über Arnies nächste Schritte zu wissen mag, so viele Klubs gibt es, mit denen der Stürmer in Verbindung gebracht wird. Das neueste Hammer-Gerücht: ein brasilianischer Verein soll Interesse an dem Wiener haben.

Inter-Abschied soll feststehen

Dabei handelt es sich um den SC Internacional. Laut Journalist Lennon Haas sollen die Brasilianer an einer Verpflichtung Arnautovics interessiert sein. Dort würde der Ex-Bologna-Profi in einer Liga mit dem ehemaligen Flügel-Superstar Neymar (Santos FC) oder "Oldies" wie Thiago Silva (Fluminense) oder David Luiz (Fortaleza) kicken. Ob Arnautovic, der in der Vergangenheit betont hat, wie wichtig ihm die Nähe zu seiner Familie sei, diesen großen Schritt wagen würde, bleibt fraglich.

Was feststeht, ist, dass sein Vertrag mit Inter im Juni ausläuft. Laut Transferguru Fabrizio Romano planen die Nerazzurri nicht mit Arnie weiter. Bevor es zum Abschied kommt, wartet allerdings noch eine Mega-Hürde mit Inter: Das Champions-League-Finale am 31. Mai (21 Uhr, Canal+) gegen Paris Saint-Germain.