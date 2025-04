Insider verrät Geheim-Deal von Marko Arnautovic (35) mit Inter Mailand

Ganz Italien feiert unseren ÖFB-Star, der in wenigen Tagen Geburtstag hat.

Was für eine Show, was für ein Held! Marko Arnautovic (35) ist derzeit nicht zu stoppen! Mann des Spiels beim Inters 2:1-Sieg, Legionär der Woche – und jetzt will sich der ÖFB-Star zu seinem 36. Geburtstag am Samstag, den 19. April selbst belohnen – mit einem neuen Vertrag beim italienischen Meister!

Zuerst Bayern, dann Milan

Der Zeitpunkt könnte besser nicht sein. Arnautovic blüht auf, liefert Tore und Vorlagen – und Inter ist dank ihm auf Kurs zur Titelverteidigung in der Serie A! Doch das ist noch nicht alles: Am Mittwoch steht das CL-Viertelfinal-Rückspiel gegen Bayern München an – Inter gewann das Hinspiel mit 2:1. Und schon eine Woche später will das Team von Trainer Simone Inzaghi gegen Stadtrivale AC Milan ins Coppa-Italia-Finale einziehen.

Triple soll Deal ermöglichen

Wie der bestens vernetzte Inter-Insider Pasquale Guarro berichtet, soll Arnautovic kurz vor einer Vertragsverlängerung stehen! Demnach will Inter dem Österreicher einen neuen Einjahresvertrag anbieten. Und der Stürmer-Star hat bereits signalisiert: Ja, ich will! Sogar mit Gehaltsverzicht, um bei seinem Herzensklub zu bleiben! Das große Ziel: DAS TRIPLE!

Arnie auf einer Stufe mit Messi

Gelingt dieses Mega-Kunststück, würde Arnautovic mit Lionel Messi gleichziehen – der schaffte das Triple 2009 mit dem FC Barcelona. Arnautovic wäre dann erst der zweite Spieler der Geschichte, dem das in Europa gelingt. Als Belohnung winkt nicht nur ein neuer Vertrag, sondern sogar eine Verlängerung bis zur WM 2026.

Bruder-Manager in Dubai, Interesse aus Saudi-Arabien

Doch Inter muss jetzt handeln – sonst droht ein bitterer Abschied! Denn: Ein Top-Klub aus Saudi-Arabien soll an Arnautovic dran sein. Zufall? Kaum! Denn Bruder-Manager Danijel Arnautovic urlaubt gerade mit Familie in Dubai. Marko on fire – und bald vielleicht unsterblich! Entweder als Triple-Sieger oder als neuer Wüsten-Legionär.