Knallhammer! Torino will sich Arnautovic Last-Minute schnappen

Damit hätte wohl nicht mal mehr Marko Arnautovic selbst gerechnet! Laut dem italienischen Online-Portal Tuttosport.com will sich FC Torino knapp zwei Stunden vor dem Transfer-Ende in der Serie-A noch den Stürmer-Joker von Inter Mailand schnappen.

Keine Transfer-Periode ohne Arnautovic-Drama! Am Montag um 20 Uhr schließt das Winter-Transferfenster in Italien – und ÖFB-Rekordteamspieler Marko Arnautovic könnte dabei noch einmal im Mittelpunkt stehen. Denn wie das italienische Online-Portal Tuttosport berichtete, plant der FC Torino, sich den Inter-Joker in letzter Minute zu angeln.

Inter lässt ihn ziehen

Der Grund: Duvan Zapata, Torinos Sturmhoffnung, fällt aufgrund einer Knieverletzung weiterhin aus. Der Bedarf an einem Ersatz ist dringender denn je – und Arnautovic steht nun hoch im Kurs. Schon seit Wochen wird über die Zukunft des Wieners spekuliert, immer wieder tauchte auch der Name des Tabellenelften in der Serie A auf.

Bei Inter Mailand spielte der 35-Jährige unter Trainer Simone Inzaghi in dieser Saison nur eine Nebenrolle. In nur 13 Pflichtspielen durfte er aktuell ran, zudem läuft sein Vertrag im Sommer aus. Die Nerazzurri sehen aktuell zwar keine Notwendigkeit, ihn abzugeben, hätten aber auch keine Einwände gegen einen Wechsel. Sollte Arnautovic also wirklich nach Turin wechseln wollen, würde man ihn ziehen lassen. Bedeutet: Der Stürmer könnte in den nächsten zwei Stunden tatsächlich noch seine Koffer packen.