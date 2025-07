Morgen wird Marko Arnautovic in Belgrad präsentiert: Für 2 Jahre casht er 5 Millionen Euro

Am Montag vollzieht der heimische ÖFB-Rekordspieler seinen Wechsel zu Roter Stern Belgrad.

Der 36-jährige ÖFB-Star wird bereits morgen offiziell in Belgrad präsentiert, wie Klubchef Zvezdan Terzić gegenüber der serbischen Nachrichtenagentur Tanjug bestätigte. "Marko kommt am Montag nach Belgrad. Nach dem Medizincheck unterschreiben wir den Zweijahresvertrag – alles ist vorbereitet", so Terzić. Arnautovic soll noch am selben Abend lizenziert werden und im Champions-League-Quali-Rückspiel gegen Europa FC aus Gibraltar am Dienstag, den 29. Juli im berühmten Marakana-Stadion sein Debüt feiern.

Geheim-Verhandlungen

Der Transfer wurde monatelang im Geheimen vorbereitet. "Wir haben lange im Stillen verhandelt und gewartet, bis alles passt. Jetzt ist alles fix", so Terzić stolz. Arnautovic, der 126 Länderspiele für Österreich absolvierte, ist seit seiner Kindheit ein bekennender Fan von Roter Stern. "Er erfüllt sich einen Kindheitstraum. Er ist nicht nur ein Weltklassespieler, sondern auch ein großer Zvezdaš (Anmerkung: Roter-Stern-Anhänger)", betont Terzić.

Nach Karriere-Ende soll er beim Klub bleiben

Zur Erinnerung: Wie oe24 bereits berichtete kassiert Arnie in Belgrad 2,5 Millionen Euro netto pro Saison. Der Vertrag wird für zwei Jahre bis zu Saison 2027 unterzeichnet werden. Doch damit nicht genug: Arnautovic soll auch nach seiner aktiven Karriere im sportlichen Bereich beim serbischen Traditionsklub eingebunden werden. Mit dem Transfer will Roter Stern ein klares Signal setzen: Die Champions-League-Gruppenphase ist das große Ziel – und mit Arnautovic sollen neue Qualität am Platz und frischer Wind auf den Rängen einkehren.

Großes Ziel: WM 2026 mit Österreich

„Er ist ein Spieler, für den man ins Stadion kommt“, so Terzić. „Mit Marko werden alle besser spielen. Er hebt das ganze Team.“ Arnautovic selbst ist hochmotiviert. Laut Terzić hält sich der Stürmer in Topform und will noch mehrere Jahre auf höchstem Niveau spielen – inklusive einem möglichen Auftritt mit der heimischen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2026 in den USA. Die Fans von Roter Stern dürfen sich also auf einen echten Kracher freuen – morgen ist es soweit!