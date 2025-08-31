Alles zu oe24VIP
Marko Arnautovic
Fußball:

Premierentreffer von Arnautovic für Roter Stern Belgrad

31.08.25, 23:10
Viertes Saisontor von ÖFB-Stürmerkollege Florucz in Belgien - Kein Erfolgserlebnis für Bröndby-Legionäre




	Marko Arnautovic hat am Sonntag sein erstes Tor für Roter Stern Belgrad erzielt. Der ÖFB-Rekordteamspieler traf beim 5:1-Sieg des serbischen Meisters im Ligaspiel bei Novi Pazar mit einem satten Schuss zum zwischenzeitlichen 2:0 (18.). Arnautovic bereitete in seinem ersten Ligaeinsatz für Roter Stern zudem den Führungstreffer vor. Der 36-Jährige war bis zur 63. Minute im Einsatz. Mit einem weiteren Torerfolg in Belgien rückt am Montag auch Raul Florucz beim Nationalteam ein.







	Florucz erzielte am Sonntag beim 2:0-Heimsieg von Meister Union Saint-Gilloise gegen Rekordchampion RSC Anderlecht sein viertes Tor im sechsten Ligaspiel für seinen neuen Arbeitgeber. Der 24-jährige Oberösterreicher brachte den Champions-League-Starter in der vierten Minute per Elfmeter in Führung. Saint-Gilloise ist mit 14 Punkten ungeschlagener Tabellenführer.



    
Weniger gut sieht es für Bröndby in Dänemark aus. Der Club aus Kopenhagen kassierte mit Neuzugang Michael Gregoritsch in der Startformation durch ein 1:3 im Schlager gegen Midtjylland die zweite Liganiederlage in Folge und liegt nur noch auf Rang vier. ÖFB-Teamgoalie Patrick Pentz kassierte in der Nachspielzeit zwei Gegentore, Stürmer Gregoritsch wurde in der 61. Minute beim Stand von 0:1 ausgewechselt.


                                
    


    

