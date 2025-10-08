»Wir wollten eigentlich zusammenbleiben«: Arnautovic erklärt "Trennung" von Ehefrau Sarah

Marko Arnautovic steht erneut im Fokus der Öffentlichkeit – sportlich wie privat. Der 36-Jährige könnte im WM-Quali-Duell dam Donnerstag in Wien gegen San Marino einen wichtigen Schritt in Richtung ÖFB-Torrekord machen. Doch die Polster-Bestmarke ist für den Torjäger zweitrangig.

Dabei könnte das Duell in Wien ein historisches werden: Arnautovic rückt dem legendären ÖFB-Torrekord von Toni Polster immer näher. Drei Treffer fehlen dem Star-Stürmer noch um Polster vom Tor-Thron zu stürzen. Doch die Marke lässt den Stürmer-Star erstaunlich kalt. „Wenn ich wählen muss zwischen der WM und dem Rekord, nehme ich die WM. Der Rekord interessiert mich nicht“, betonte Arnie. Denn eines fehlt dem mittlerweile 36-Jährigen trotz aller Erfolge noch in der Vita: Ein Auftritt bei einer Weltmeisterschaft.

Neustart in Belgrad

Während Papa also noch dem großen Traum hinterherläuft, ist Tochter Emilia schon mittendrin. Die 13-Jährige eifert ihrem Vater nach – allerdings nicht mit dem Ball am Fuß, sondern hoch zu Ross. Und das mit Erfolg: Emilia hat sich für eines der prestigeträchtigsten Springreitturniere der Welt in Verona qualifiziert. „Sie hat ihre WM schon. Ich will dort auch noch hin“, sagte der stolze Arnie-Papa. Für ihn ist klar: Die Familie steht immer an erster Stelle – selbst wenn das bedeutet, auf gemeinsame Zeit zu verzichten.

Denn nach Jahren in der Serie A und Premier League wagte Arnautović im Sommer einen ungewöhnlichen Schritt und wechselte zu Roter Stern Belgrad. Ein Schritt weg vom großen Rampenlicht – aber einer, den er ganz bewusst ging. „Mir war klar, dass in Belgrad kein San Siro steht. Ich kenne das Land von früher, aus Urlauben mit meinem Vater“, erzählt er.

»Wir wollten eigentlich zusammenbleiben«

Während er sich in der serbischen Hauptstadt neu einlebt, blieb seine Familie zunächst in Bologna – wegen Emilias Reitkarriere. „Wir wollten eigentlich zusammenbleiben, aber es ist mit den Pferden einfach schwierig“, erklärt der ÖFB-Star. Und fügt mit einem Lächeln hinzu: „Mein Vater hat mir früher auch nicht den Ball weggenommen – warum sollte ich ihr das Pferd wegnehmen?“

Formcheck: So WM-fit sind unsere ÖFB-Stars

Langes Warten: Marko Arnautovic bricht EL-Rekord

Ganz ohne Familie muss Arnie aber nicht mehr lange bleiben. Schon bald sollen Sarah und die beiden Töchter für längere Zeit nach Belgrad kommen. Damit das klappt, hat der Stürmer seine Kinder bei einer englischen Online-Schule angemeldet – Unterricht per Laptop, ganz egal ob in Bologna oder Belgrad.