Marko Arnautovic
© Getty

Ebenfalls CL-Rekord

Langes Warten: Marko Arnautovic bricht EL-Rekord

25.09.25, 09:51
Marko Arnautovic rettete mit seinem Tor gegen Celtic nicht nur einen Punkt für Roter Stern Belgrad, sondern stellte sogar einen neuen Rekord auf.

Der ÖFB-Star traf beim Europa-League-Auftakt zum 1:1-Ausgleich. Dabei stellte "Arnie" einen besonderen Rekord auf.

Der ÖFB-Knipser erzielte vor 16 Jahren und 217 Tagen sein letztes Tor in der Europa League, damals sogar UEFA-Cup genannt. Damals schoss er am 19. Februar 2009 im Hinspiel der 3. Runde Twente Enschede gegen Olympique Marseille zum Sieg.

Auch CL-Rekordhalter

Nicht nur in der EL hält "Arnie" den Rekord. Vor zwei Jahren stellte Arnautovic in der Champions League den Rekord für die längste Zeitspanne zwischen zwei Treffern in der Königsklasse auf.

Hier ist die Dauer etwas kürzer. Zwischen seinem Tor für Werder Bremen gegen Inter Mailand (7. Dezember 2010) und seinem nächsten Treffer, beim 3:3 für Inter Mailand gegen Benfica (29. November), liegen zwölf Jahre und 357 Tage.

