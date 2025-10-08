Formcheck: So WM-Fit sind unsere ÖFB-Stars

Nach dem WM-Quali-Doppel am Donnerstag (20.45 Uhr/live auf ORF 1) gegen San Marino und drei Tage später gegen Rumänien will das ÖFB-Team die Tabellenspitze in Gruppe H erobern.

Teamchef Ralf Rangnick gibt dabei den Ton an – und das nur wenige Tage nach seiner Entlassung aus der Unfallklinik Murnau, wo er sich mehreren Sprunggelenks-Operationen unterziehen musste. Zwar noch mit Schiene und Spezialfahrzeug – dem Rapid-Golf-Cart – aber mit dem Kopf längst bei der Elf, die im Happel-Stadion die nächsten drei Punkte einfahren soll. Doch wer läuft aktuell heiß – und wer muss nachlegen? oe24 liefert den Formcheck.

Tor: Schlager & Pentz kämpfen um die Nr. 1

Zwischen den Pfosten dürfte wieder Alexander Schlager das Sagen haben. Der Salzburg-Keeper kommt nach starken Auftritten gegen Zypern und Bosnien mit viel Selbstvertrauen ins Team – in der WM-Quali kassierte er bislang nur ein Gegentor, den Ausgleich von Altstar Edin Dzeko beim 2:1-Sieg gegen Bosnien. Zwar patzte Schlager bei der 0:2-Pleite in der Europa League gegen Lyon, doch im Bundesliga-Kracher gegen Rapid (2:1) avancierte er zum rettenden Matchwinner und zeigte einmal mehr seine Klasse. Sein Herausforderer Patrick Pentz, der heuer schon zweimal das ÖFB-Tor hütete, muss sich erneut hinten anstellen – ebenso wie Nikolas Polster vom WAC.

Abwehr: Alaba und Danso kämpfen um Spielzeit

In der Abwehr läuft es aktuell durchwachsen. Einziger Fels in der Brandung: Freiburg-Legionär Phil von Freiburg, der konstant abliefert und Rangnick Sicherheit gibt. Für Kapitän David Alaba und Kevin Danso verliefen die letzten Wochen deutlich holpriger.

Alaba durfte beim klaren 5:0-CL-Sieg gegen Underdog Kairat Almaty zwar 90 Minuten ran, ansonsten sitzt er bei Neo-Coach Xabi Alonso aber meist auf der Bank. Und auch Danso hat sich nach seinem Millionentransfer von Lens zu Tottenham auf der Insel bisher noch nicht durchgesetzt. Im Team ist das Duo jedoch nicht wegzudenken.

Mittelfeld: Laimer-Motor läuft heiß

Mit Bayern-Motor Konrad Laimer, BVB-Star Marcel Sabitzer und ÖFB-Dauerbrenner Nicolas Seiwald kann Rangnick im Mittelfeld aus dem Vollen schöpfen. Das Bundesliga-Trio liefert Woche für Woche ab und ist ein stabiler Garant im Team. Besonders Laimer ist in Hochform: Im September sorgte der 28-Jährige für 13 Assists – so viele wie kein anderer Profi in Europas Top-5-Ligen.

Sturm: Arnautovic übt bereits Rekord-Jubel

Für die Tore ist Marko Arnautovic der Mann der Stunde. Vier Scorerpunkte in vier Spielen – Arnie ist motiviert. Bei Roter Stern scheint er endgültig angekommen zu sein, jetzt will er diese Power auch im Team auf den Platz bringen. Extra-Ansporn: Der Polster-Tor-Rekord (44 Tor). Nur mehr drei Treffer fehlen dem Belgrad-Legionär auf die Krone. Und ausgerechnet gegen den Weltranglistenletzten könnte sich für den Torjäger nun die perfekte Bühne für ein echtes Schützenfest bieten. Zur Erinnerung: Beim 4:0-Hinspiel im Juni schnürte der 36-Jährige bereits einen Doppelpack.