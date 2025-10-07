WM-Quali Europa: Diese Teams sind fast durch – und diese zittern noch

Acht Nationen können sich beim Quali-Doppel im Oktober vorzeitig für die Fußball-WM 2026 qualifizieren. Andere stehen vor entscheidenden Partien – oder drohen schon früh zu scheitern.

Frankreich, England, Portugal, Spanien, Norwegen, die Schweiz, Kroatien und die Slowakei stehen in der UEFA-Qualifikation kurz vor der WM-Fixierung. Ihre Ausgangslage vor dem Oktober-Doppel ist vielversprechend – und teilweise sogar historisch.

So können diese Teams sich jetzt für die WM 2026 qualifizieren

© Getty

England ist in Gruppe K bislang makellos: Fünf Spiele, fünf Siege, null Gegentore. Ein Sieg in Lettland könnte bereits reichen – sofern Verfolger Serbien patzt. Norwegen stellt mit Erling Haaland den aktuell torhungrigsten Angriff Europas (24:3 Tore) und kann erstmals seit 1998 wieder das Ticket lösen, sollte Italien in Gruppe I patzen.

© Getty

Auch Portugal (Gruppe F) und Spanien (Gruppe E) dominieren mit je sechs Punkten aus zwei Spielen ihre Gruppen. Ähnlich souverän agieren die Schweiz und die Slowakei, wobei vor allem die Slowaken mit Siegen gegen Deutschland und Nordirland überraschten.

Für Frankreich (Gruppe D) reicht ein Doppelsieg gegen Aserbaidschan und Island – kombiniert mit Punktverlusten der Ukraine –, um schon im Oktober alles klar zu machen. Kroatien könnte sich mit zwei Siegen ebenfalls vorzeitig qualifizieren – falls Tschechien gegen die Färöer stolpert.

Diese Nationalteams dürfen noch hoffen

Viele Länder sind mittendrin im Rennen – mit intakter Ausgangslage, aber ohne Fehlerpuffer. Dazu zählen:



Deutschland, das nach der Niederlage gegen die Slowakei gegen Luxemburg und Nordirland unbedingt gewinnen muss



Österreich, punktgleich mit Bosnien in Gruppe H, aber mit einem Spiel weniger



Niederlande und Polen, beide bei 10 Punkten, Oranje mit der besseren Tordifferenz und einem Spiel in der Hinterhand



Italien und Israel kämpfen in Gruppe I um Platz zwei hinter Norwegen



Rumänien, Kosovo, Griechenland und Schottland hoffen auf Schützenhilfe und Konstanz

Vor allem Deutschland, Schweden und Serbien stehen unter besonderem Druck – ihre Gruppen lassen wenig Spielraum für Ausrutscher.

© Getty

Diese Gruppen versprechen WM-Drama

In einigen Gruppen ist Spannung garantiert – dort drohen Top-Teams früh zu scheitern, Überraschungen sind möglich:

Gruppe C: Dänemark, Schottland und Griechenland liegen innerhalb eines Punktes. Das direkte Duell Dänemark–Griechenland dürfte richtungsweisend werden.



Dänemark, Schottland und Griechenland liegen innerhalb eines Punktes. Das direkte Duell Dänemark–Griechenland dürfte richtungsweisend werden. Gruppe J: Belgien, Nordmazedonien und Wales liefern sich ein enges Rennen um Platz 1 – jeder Spieltag kann die Gruppe drehen.



Belgien, Nordmazedonien und Wales liefern sich ein enges Rennen um Platz 1 – jeder Spieltag kann die Gruppe drehen. Gruppe K: England souverän, aber Serbien kämpft um Platz 2 – Albanien und Andorra könnten Zünglein an der Waage sein.



England souverän, aber Serbien kämpft um Platz 2 – Albanien und Andorra könnten Zünglein an der Waage sein. Gruppe L: Kroatien trifft direkt auf Tschechien – beide wollen die WM früh fixieren, könnten sich aber gegenseitig Punkte wegnehmen.

© Getty

Gruppe H ist das wohl spannendste Fernduell: Österreich hat vier Siege aus vier Spielen, Bosnien führt mit einem Match mehr die Tabelle an. Da die Bosnier im Oktober nur ein Spiel absolvieren, könnte das ÖFB-Team vorbeiziehen – sofern sie gegen San Marino (am Donnerstag ab 20.45 Uhr im Sport24-Liveticker) und Rumänien liefern.