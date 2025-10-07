Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Alle WM-Infos
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Alle WM-Infos:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fussball WM News
Fabio Cannavaro
© Getty

Ex-Weltmeister

Italien-Legende Cannavaro übernimmt WM-Startet

07.10.25, 09:24
Teilen

Italiener arbeitete zuletzt erfolglos bei Dinamo Zagreb 

 Der Italiener Fabio Cannavaro soll Usbekistans Nationalmannschaft WM-fit machen. Der Weltmeister von 2006 wird ab sofort als Teamchef agieren, wie der usbekische Fußballverband am Montag bekannt gab. Cannavaro (52) übernimmt den Posten von Timur Kapadze, unter dem sich die Zentralasiaten im Juni erstmals für eine WM-Endrunde qualifiziert haben. Cannavaro war bis April Cheftrainer von Dinamo Zagreb, für Kroatiens Spitzenclub arbeitete er aber nur knapp vier Monate.

Davor coachte der ehemalige Weltklasse-Verteidiger Clubs in China, Saudi-Arabien und auch in seiner Heimat Italien. Als Nationaltrainer war Cannavaro bereits 2019 für wenige Monate für Chinas Verband tätig. Die WM 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden