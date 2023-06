Baumgartner: 'Es war kein Top-Spiel, ich kann noch mehr'

Unser Team ist in der EM-Quali weiter ungeschlagen.

Das sagen unsere Stars nach dem Erfolg gegen die Schweden:

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): "Im Prinzip war es ein Sechs-Punkte-Spiel gegen den direkten Konkurrenten schlechthin. Es liegt komplett in unserer Hand und wir können es selbst entscheiden. Das ist ein gutes Gefühl und auch gut zu wissen. Natürlich hätten wir das Spiel schon früher entscheiden können. Was der Torwart gehalten hat, war teilweise unglaublich. Wir sind drangeblieben, haben bis zum Schluss dran geglaubt und mit den zwei Toren verdientermaßen gewonnen. Heute hat sich wieder gezeigt, dass wir die Mentalität haben, wirklich dranzubleiben. Und auch einen Kader, der in der Breite genug Qualität hat. Ich bin gerne hier, ziehe morgen in mein neues Zuhause in der Nähe von Salzburg und dann bin ich endgültig auch Österreicher."

Christoph Baumgartner (ÖFB-Doppeltorschütze): "Es war richtig hart heute, ähnlich wie in Belgien. Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht, aber trotzdem gewonnen. Das zeigt unsere Qualität, dass wir dann trotzdem verdient gewinnen. Ich kann definitiv noch mehr, kann vor allem in Ballbesitz noch mehr kreieren für die Mannschaft. Es war sehr, sehr intensiv, sehr anstrengend am Ende der Saison. Daher kann ich vielleicht auch zufrieden sein, auch wenn es nicht mein bestes Spiel war."

David Alaba (ÖFB-Kapitän): "Wir haben über die 90 Minuten verdient gewonnen. Wir sind sehr gut gestartet, sicherlich hätte vor der Halbzeit das 1:0 gutgetan. Es war eine gute Leistung."

Alexander Schlager (ÖFB-Goalie): "Die Bedeutung des Spiels war jedem bewusst. Umso glücklicher sind wir, dass wir so eine Performance abgeliefert haben. Der Sieg gibt richtig viel Rückenwind für die nächsten Spiele. Es waren einige Spieler dabei, die beim Verein angeschlagen waren und trotzdem da waren und gespielt haben. Man kann sagen, dass der Teamspirit unglaublich ist."

Florian Grillitsch (ÖFB-Mittelfeldspieler): "Das tut sehr gut. Wir haben schon im Vorfeld gesagt, zuhause müssen wir unsere Spiele gewinnen. Heute war es nicht ganz einfach, die Schweden haben uns mit dem Pressing unsere Stärken genommen. Aber wir haben gewonnen, das ist das, was zählt. Mit unserer Qualität können wir immer Tore machen. Wir haben es hinten super wegverteidigt und wir sind einfach froh, dass wir gewonnen haben. Ich habe ihn recht gut getroffen, schade, dass er nicht gleich reingeht. Aber ich freue mich natürlich für Baumi, er stand goldrichtig, hat viel gearbeitet, ist viel gelaufen. Im Großen und Ganzen können wir bis jetzt zufrieden sein. Aber es ist noch nicht vorbei, wir haben uns noch nicht qualifiziert. Deswegen müssen wir genauso weitermachen."

Janne Andersson (Teamchef Schweden): "Die Österreicher sind mit hohem Pressing gestartet. Die erste Hälfte war von uns okay, unser Tormann hat ein paar Bälle gehalten. In der zweiten Hälfte wurde es schwierig für uns. Wir haben gegen eine tolle österreichische Mannschaft verloren. Unsere Jungs haben alles gegeben. In der EM-Qualifikation ist es jetzt ein bisschen schwieriger geworden, aber wir wollen im Herbst alles geben."