Bayern-Legende Müller kaum wiederzuerkennen

Thomas Müller (36) zeigt sich in Kanada mit einem völlig neuen Look – so stylisch hat man den Weltmeister noch nie gesehen!

Der frühere Bayern-Star, der im Sommer nach 25 Jahren beim FC Bayern zu den Vancouver Whitecaps wechselte, überraschte seine 14,8 Millionen Instagram-Fans mit Fotos von einem Besuch beim NBA-Spiel des kanadischen Klubs Toronto Raptors am Dienstag gegen die Denver Nuggets (108:112).

Neben guter Laune fiel vor allem sein veränderter Stil auf: Müller trägt nun einen mittellangen und sauber getrimmten Bart. Seine Haare hat Müller etwas wachsen lassen. Sie sind jetzt kurz an den Seiten und haben mehr Volumen oben. Bei seinem Abstecher zum Basketball stylte er sie lässig nach hinten. Modisch setzte er auf ein ungewohnt trendiges Outfit – cropped Hose (Anm. eine Hose, die knapp über den Knöcheln endet), beiges Shirt, schwarze Lederjacke und edle Loafer (Anm. Schuhe zum Hineinschlüpfen) ohne Socken. Fans zeigten sich begeistert von seinem coolen Auftritt und der guten Laune und dem Spaß, den Müller in Kanada ausstrahlt.

Auch sportlich läuft es für ihn bestens: Mit den Whitecaps gewann Müller kürzlich den kanadischen Pokal und wurde damit zum deutschen Fußballer mit den meisten Titeln aller Zeiten. Bisher teilte er sich den Thron mit Toni Kroos, der seine Karriere im Sommer 2024 bei Real Madrid mit 34 Titeln beendet hatte.