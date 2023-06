BW Linz steigt nach Thriller-Finale in die Bundeliga auf

BW Linz feiert in einem Herzschlagfinale am letzten Spieltag den Aufstieg in die Bundesliga. Die Oberösterreciher feiern gegen Sturm II einen 2:1-Sieg, während der GAK 1:1 nur in Dornbirn spielt.

Blau Weiß Linz hat sich in einem dramatischen Saisonfinale den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gesichert. Die Oberösterreicher von Trainer Gerald Scheiblehner setzten sich am Sonntag in der letzten Runde der 2. Liga gegen Sturm II nach Rückstand noch mit 2:1 (0:1) durch und profitierten dabei von einem überraschenden 1:1 (0:0) des bisherigen Tabellenführers GAK beim FC Dornbirn. Die Grazer verspielten damit die Rückkehr ins Oberhaus nach 16 Jahren.

Danilo Mitrovic traf in der 85. Minute zum viel umjubelten Endstand in Linz - sein Kopfball dürfte nach einem Lattenpendler die Torlinie überquert haben. Zuvor hatte BW-Torjäger Ronivaldo (48.) die zwischenzeitliche Führung nach einem Eigentor von Routinier Christoph Schösswendter (34.) ausgeglichen. In Dornbirn schockte Gustavo Balotelli den GAK mit einem späten Tor (89.), zuvor waren die Grazer unter anderem zweimal an der Latte gescheitert. Der Ausgleich von Milos Jovicic (96.) kam zu spät. Damit beendeten die Linzer die Saison mit 61 Punkten, der GAK hat nach zuletzt vier Siegen in Serie einen Zähler weniger auf dem Konto.

"Wir haben immer daran geglaubt, auch wenn uns jeder schon abgeschrieben hat. Jetzt stehen wir da und sind Meister, unbeschreiblich", freute sich BW-Kapitän Michael Brandner im ORF. "Zum Glück hat er runtergeschaut. Jetzt heißt es feiern, bis wir nicht mehr aufstehen können." GAK-Trainer Gernot Messner war sichtlich niedergeschlagen. "Leere, Enttäuschung. Wir haben zweimal auf die Stange geschossen, aus fünf Metern drüber, bekommen einen klaren Elfer nicht. Warum es nicht funktioniert hat, keine Ahnung. Gratulation an Blau Weiß Linz und meinen Trainerkollegen Scheiblehner", sagte er.

Steyr verliert Abstiegs-Duell gegen die Admira

Im Stadion Birkenwiese in Dornbirn kontrollierte der GAK unterstützt von zahlreichen steirischen Fans und angeführt von Routinier Michael Liendl (37), der seinen letzten Auftritt als Profi absolvierte, das Geschehen. Gefährliche Torchancen konnten die Grazer aber kaum kreieren. Zeitgleich gerieten nervöse Linzer aber durch ein unglückliches Eigentor von Schösswendter, der nach der Saison neuer BW-Sportdirektor wird, nach einem Konter in Rückstand. Ronivaldo vergab noch vor der Pause zwei glänzende Möglichkeiten (41., 45.+1).

Doch direkt nach dem Seitenwechsel versenkte Ronivaldo einen Kopfball zu seinem 19. Saisontor. In Dornbirn verpasste Bogdan Viunnyk die GAK-Führung mit einem Lattenschuss nach einem Stanglpass (59.). Auch Felix Köchl scheiterte kurz darauf an der Latte. Während Mitrovic die Blau-Weißen jubeln ließ, schwanden beim GAK die Hoffnungen auf die Bundesliga-Rückkehr nach dem Führungstreffer von Balotelli.

Am Tabellenende stehen Vorwärts Steyr sowie die zweiten Mannschaften von Rapid und der Wiener Austria als Absteiger in die Regionalliga fest. Im direkten Duell um den Klassenerhalt unterlag Steyr bei der Admira mit 0:3 (0:0). Rapid II musste sich beim SKN St. Pölten mit 0:1 (0:1) geschlagen geben, die Young Violets gingen beim FC Liefering mit 0:5 (0:3) unter und beendeten die Saison als Tabellenschlusslicht.