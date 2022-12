Der größte Fußballer aller Zeiten ist tot: Brasiliens Fußball-Legende Pelé starb im Alter von 82 Jahren. Seine Erfolge sind unerreicht und bleiben unvergessen.

Brasiliens Fußball-Legende Edson Arantes do Nascimento – genannt Pelé – ist gestorben, wie seine Familie am Donnerstag bekanntgab. Seine Erfolge sind unerreicht und bleiben unvergessen.

Dreimal Weltmeister. 1958 erlangte er seinen Spitznamen "O Rei" (der König) als er sich als 17-Jähriger bei der WM in Schweden in den Fokus der Weltöffentlichkeit katapultierte, als er sein Team mit 10 Toren in der K.o.-Phase zum WM-Titel führte. Brasilien verteidigte den Titel 1962, wobei Pelé im zweiten Spiel verletzt ausschied. Den dritten WM-Titel holte er sich 1970 gegen Italien.

Über 1.000 Tore für FC Santos. Mit seinem FC Santos, dem Klub, dem er 18 Jahre lang treu blieb, gewann er zwei Mal die Copa Libertadores. Insgesamt schoss er für den FC Santos mehr als 1.000 Tore.

Das waren die größten Erfolge Pelés

"Sportler des Jahrhunderts" (IOC, 1999)

"Fußballer des Jahrhunderts" gemeinsam mit Maradona (FIFA, 2000)

3 x Weltmeister (1958, 1962, 1970)

2 x Sieger im Interkontinental-Cup (1962, 1963)

2 x Mal Sieger des Südamerika-Cups (1962, 1963)

10 Meistertitel des Bundesstaates Sao Paulo

11 x Torschützenkönig

1 x brasilianischer Cupsieger (1968)

US-Meister mit New York Cosmos 1977

Rekorde und Bilanzen