Dieser Star-Trainer ließ seine Spieler rauchen

Ex-Celtic-Kicker Colin Kazim-Richards plaudert in einem Interview auf dem YouTube-Account "FilthyFellas" aus dem Nähkästchen und enthüllte unter anderem, dass sein damaliger Trainer Andrea Pirlo einst das Rauchen in der Pause erlaubte.

Ganz nach dem Motto No Pirlo, No Party baute Italien-Legende Andrea Pirlo in seiner Zeit als Karagümrük-Trainer (2022-2023) in der Türkei lieber auf Freiraum statt auf strenge Disziplin. Wie sein Ex-Spieler Colin Kazim-Richards nun in einem Interview verriet.

Kazim-Richards: »Sie ertrinken im Rauch«

Der 37-Jährige Ex-Glasgow-Kicker sagte beim YouTube-Account FilthyFellas: "Rauchen? Jep. Wir haben viele Italiener, die rauchen. In der Türkei hängt es von den Trainern ab. Aber letztes Jahr bei Pirlo war es erlaubt zu rauchen. Und sie rauchen ohne Ende - vor dem Spiel und in der Pause"

Doch nicht nur das, wie Kazim-Richards weiter ausführte: "Die sitzen in der Halbzeit da und rauchen, während er redet. Sie ertrinken in ihrem Rauch. Es ist eine ganz andere Kultur. Versteht Ihr? Es ist nicht so, dass ich es sage, um zu schockieren. Ich will damit sagen, dass man es legal tun kann."

Am Ende war es dann doch ein wenig zu viel Freiraum. Denn sowohl Kazim-Richards als auch der 44-jährige Pirlo arbeiten nicht mehr für Karagümrük. Beide verließen den Klub nach nur einem Jahr. Der Italiener ist mittlerweile bei Zweitliga-Klub Sampdoria Genua angestellt. Seit acht Liga-Spielen aber ohne Sieg und daher nur auf Platz 19. Ob die Spieler dort auch zur Zigarette greifen dürfen ist aber nicht bekannt.

Pirlo & Buffon in Turin beim Rauchen erwischt

Ein ganz großer Leak war das aber nicht. Der Weltmeister von 2006 machte nie einen Hehl daraus, er es mit seinem Lebensstil als Profi-Fußballer etwas lockerer nahm als andere. Bereits in seiner Zeit bei Juventus Turin (2011-15) wurde Pirlo gemeinsam mit Tormann-Legende Gianluigi Buffon und weiteren Spielern häufiger rauchend in der Toilette erwischt.

"Ganz normal" enthüllte Ex-Teamkollege Nicklas Bendtner bereits vor ein paar Jahren: "Ich fand zehn oder zwölf von ihnen auf den Toiletten. Sie tranken Kaffee, unterhielten sich, genossen die Gesellschaft des anderen – und rauchten eine Zigarette. Es war ein erstaunlicher Anblick und mir gab es das Gefühl, dass ich die Zeit in Turin genießen werde.“