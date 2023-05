Dominik Prokop bleibt in Hartberg

WAC hilft im Meistergruppen-Kampf gegen Hartberg nur ein Sieg Der WAC stimmt sich in den abschließenden Runden bis zur Punkteteilung schon auf die anstehende Aufgabe in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga ein. Nach der jüngsten Niederlage gegen Rapid ist der Sprung in die Top Sechs nur noch schwer zu erreichen.