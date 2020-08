'Barça - Bayern wie ein Finale'

Österreich-Kolumnist Frenkie Schinkels fiebert der anstehenden K.O.-Phase der Champions League entgegen.

Bei uns am Campingplatz in Kroatien fiebert alles dem Viertelfinal-Showdown entgegen. Jeden Tag ein Leckerbissen, wobei Barça gegen Bayern am Freitag nicht zu toppen ist. Das ist das vorverlegte Finale, der verschärfte Modus ohne Rückspiel verstärkt den Endspielcharakter.

Das ist jetzt die Bühne für die Superstars. Messi gab uns Samstag einen Vorgeschmack. Genauso wie Lewandowski, der auf dem besten Weg ist, Europas bester Spieler zu werden. Jetzt kann er sich die Krone aufsetzen und der Weltbeste werden.

Bayern setzt sich im Elferschießen durch

Meine deutschen Zeltnachbarn werden für die Bayern schreien, und ich werde mich ihnen anschließen - wegen Alaba. Mein Tipp: Bayern setzt sich im Elferschießen durch.