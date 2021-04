Chelsea scheint das Aufstiegsticket vor der zweiten Viertelfinal-Entscheidung in der Champions League so gut wie sicher. "Blues" verteidigen ein 2:0 im Hinspiel in Porto.

Die "Blues" verteidigen am Dienstag (21:00 im Sport24-LIVE-Ticker) gegen den FC Porto einen 2:0-Vorsprung aus dem "Auswärtsspiel". Auch die Retourpartie wird aufgrund von Corona-Reisebeschränkungen im Stadion Ramon Sanchez-Pizjuan von Sevilla stattfinden. Chelsea stand zuletzt 2014 im Halbfinale des wichtigsten Europacup-Bewerbs. Dort wartet der Sieger der Begegnung zwischen Liverpool und Real Madrid (Hinspiel 1:3). Auf die Bayern oder PSG werden entweder Dortmund oder Manchester City (1:2) treffen. Chelsea könnte unter Thomas Tuchel den nächsten machen. Die erste Niederlage unter dem Deutschen - ein 2:5 gegen West Bromwich - vor eineinhalb Wochen schüttelte der Fünfte der Premier League am vergangenen Wochenende mit einem 4:1 gegen Crystal Palace ab, nachdem die "Blues" wenige Tage davor bereits gegen Porto überzeugt hatten. Christian Pulisic erzielte zwei Tore, Kai Havertz traf erstmals seit Oktober wieder in der Liga. "Wir müssen das Ergebnis vergessen. Im Profi-Fußball gibt es nichts Uninteressanteres als die Vergangenheit. Wir dürfen nicht nachdenken, sondern müssen liefern", sagte Tuchel. Gerüstet sei man dafür. "Wir sind selbstbewusst und haben eine starke Mannschaft", betonte der Deutsche. Bei Porto kehren mit Sergio Oliveira und Mehdi Taremi zwei wichtige Offensivspieler nach Sperren im Hinspiel zurück. Oliveira war im Achtelfinale beim Erfolg über Juventus Turin der entscheidende Mann der Nordportugiesen.