Super League: Jetzt zerreißt es die UEFA!

Jetzt ist es also soweit: Die Top-Klubs des europäischen Fußballs haben die Katze aus dem Sack gelassen. Zwölf Top-Clubs wollen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine europäische Superliga gründen. Neben Liverpool gehören die weiteren Premier-League-Vereine Manchester City, Manchester United, FC Arsenal, FC Chelsea und Tottenham Hotspur sowie die spanischen Spitzenvereine Real Madrid, FC Barcelona und Atletico Madrid sowie das italienische Trio Juventus Turin, AC und Inter Mailand der Vereinigung an.

Paukenschlag! 12 Europäische Top-Klubs gründen Super-League

Deutsche und französische Vereine haben sich dem Bündnis bisher nicht angeschlossen.

Manchester United have stood down from the European Club Association (ECA) and club executive vice-chairman Ed Woodward has stepped down from his UEFA roles.