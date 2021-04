Herzog wütet gegen Super League

Jetzt ist es raus: Zwölf Top-Klubs wollen die europäische Super Liga und gehen auf Konfrontationskurs mit der UEFA. Andreas Herzog hält davon gar nichts.

Auf Twitter redet sich der ÖFB-Rekordnationalspieler in Rage. Das ganze Projekt hätte nichts mit dem Wunsch der Fans zu tun und wäre vor allem in Zeiten einer Pandemie nicht zu vermitteln. Es ginge den Klubs nur ums Geld.

Die Reaktionen von Fans auf der ganzen Welt ist pure Entrüstung. Das Vorhaben wäre ein Verrat am Spiel.

