Erster Corona-Fall bei Titelverteidiger Portugal

Schock für Ronaldo & Co. - Außenverteidiger Joao Cancelo von Manchester City wurde positiv auf Corona getestet und fällt für die EURO aus.

Am Dienstag startet Titelverteidiger Portugal bei der EUropameisterschaft in Budapest gegen Ungarn. Kurz davor erreicht Cristiano Ronaldo & Co. eine Hiobsbotschaft. Verteidiger Joao Cancelo lieferte einen positiven Corona-Test ab. Damit ist die EURO für den 27-Jährigen vorbei bevor sie überhaupt begonnen hat. Für den ManCity-Star wurde U21-Spieler Diogo Dalot nachnominiert, der noch im Laufe des Tages zur Mannschaft stoßen soll.

Keine Auswirkungen für Ronaldo & Co.

Der Rest der Mannschaft betrat, angeführt von Juventus-Star Cristiano Ronaldo, wie geplant auch am Samstag den Trainingsplatz und absolvierte die Einheiten. Die Spiele in der Horror-Gruppe F gegen Ungarn, Frankreich und Deutschland sollen nicht in Gefahr sein.

Wo sich der Portugiese angesteckt haben kann ist unklar. Allerdings sorgte das Testspiel vergangene Woche gegen Spanien für Aufruhr, als kurz danach Spaniens Sergio Busquets positiv getestet wurde. Die Portugiesen konnten aber eine Quarantäne mit einer Sondergenehmigung umgehen.