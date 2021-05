Legenden im EURO-Fieber

Ab 11. Juni startet die EURO - auf oe24.TV verpassen Sie keine Entscheidung!

So viel Fußball-Kompetenz gab es noch nie! oe24.TV sendet für Sie vom größten Fußball-Ereignis des Jahres 200 Stunden live. oe24.TV wird neben dem ORF zum zweiten großen Fußball-EURO-Sender in Österreich. Mit einer Sub-Lizenz von UEFA und ORF wird oe24.TV von der Fußball-Europameisterschaft insgesamt fast 200 Stunden lang live und in Highlight-und Countdown-Shows berichten.

Konkret bietet oe24.TV ab 11. Juni: 9 Live-Spiele, davon 6 Live-Spiele exklusiv und 3 Live-Spiele in Kooperation mit dem ORF. Eine Highlight-Berichterstattung von insgesamt 51 Euro-Spielen. Plus: täglich 3 Stunden Live-Berichterstattung aus dem ÖFB-Teamquartier.

Deutschland-Hits gegen Frankreich & Ronaldo LIVE

Als Reporter der Live-Spiele und Präsentatoren der Analysen hat oe24.TV die "Legenden" der Fußball-Übertragungen verpflichtet: Edi Finger junior, Robert Seeger, Volker Piesczek und Alex Nausner. Sie werden unterstützt von Österreichs prominentesten Fußball-Legenden: Toni Polster, Hans Krankl, Frenkie Schinkels und Andi Ogris.

Ein weiteres Highlight: oe24.TV zeigt alle drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft, darunter die Duelle gegen Weltmeister Frankreich und den amtierenden Europameister Portugal!