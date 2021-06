3:1 - Österreich feiert ersten EURO-Sieg Es ist vollbracht! Österreich gewinnt im 7. Anlauf zum ersten Mal in der Geschichte ein EM-Spiel, schlägt Nord-Mazedonien zum Start der Gruppe C in Bukarest mit 3:1. Zu den beiden Helden avancierten die Joker Arnautovic und Gregoritsch.