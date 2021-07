Wetter-Prognose bei EM-Finale wie einst 1966

Die Wettervorhersage für Großbritannien: England spielt gegen Italien unter den gleichen Bedingungen wie das Team von 1966.

Als ein gutes Omen für die englische Mannschaft haben Meteorologen die gleiche Temperatur von 20 Grad und die gleichen Schaueraussichten vorhergesagt, die das Wembley-Stadion am Tag des WM-Endspiels vor 55 Jahren trafen. Und das trotz der Tatsache, dass die Durchschnittstemperaturen im letzten halben Jahrhundert aufgrund des Klimawandels deutlich gestiegen sind, sagten Prognostiker. 1966 krönte sich England im Finale gegen Deutschland (4:2 n.V.) zum Weltmeister. Fünf Jahrzente später soll auch am Sonntag (ab 21 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) mithilfe des geeigneten Wetters gegen Italien der nächste Triumph folgen.

Met-Office-Meteorologe Greg Dewhurst sagte: „Ich kann Ihnen sagen, dass das Wetter am 30. Juli 1966 den Vorhersagen für Sonntag sehr ähnlich war. Es erreichte etwa 20 ° C und es gab ein paar Schauer. Bereits am Samstag soll es ein Nord-Süd-Gefälle geben, mit wärmeren Temperaturen in Schottland und Nordengland als in den Midlands und weiter südlich. Wimbledon-Fans können daher damit rechnen, trockener zu bleiben als die Menschen im Norden, die Gewitter sehen könnten.", so der Meteorologe.

Dewhurst fügte hinzu, dass Fußballfans, die im Wembley-Stadion und auf dem Trafalgar Square zuschauen, sich auf das Risiko von Regenschauern einstellen sollten.

Er sagte: „Wir haben in weiten Teilen Großbritanniens einen guten Start hingelegt, aber am Sonntagmorgen werden sich in Wales und Südwestengland Regenausbrüche entwickeln. Dieser Regen wird sich nach Osten bewegen - wahrscheinlich gegen 19 oder 20 Uhr die Gegend von London erreichen."

Scheint so als könnte der Final-Kracher im Wembley zu einer Regenschlacht werden. Dann wird man sehen, ob die typisch britischen Wetterbedingungen den "Three Lions" in die Karten spielen.