Ex-ÖFB-Star kehrt zu Jugendklub zurück

Wien. Martin Hinteregger ist wieder bei seinem Heimatverein SGA Sirnitz gemeldet. Der Ex-Nationalspieler spielte im Frühjahr für Austria Klagenfurt, nach dem Abstieg der Kärntner aus der Bundesliga wurde sein Vertrag aber nicht verlängert. Wie Sirnitz auf Anfrage mitteilte, wurde der 32-Jährige aufgrund der am Dienstag endenden Sommerübertrittszeit im Kärntner Fußballverband vorsorglich angemeldet. Ob Hinteregger für den Unterliga-Vertreter auch einlaufen wird, ist noch offen.

Hinteregger hatte 2022 mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen und wurde mit Salzburg dreimal österreichischer Meister. Für Österreich stand er 67 Mal auf dem Rasen. In der ersten "Fußballpension" war er bei Sirnitz als Stürmer und auch als Spielertrainer tätig. Die neue Saison in der Unterliga Mitte startet für Sirnitz am 2. August.