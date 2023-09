× Fans toben über Ronaldos Brutalo-Foul

Am Freitag kam es in Bratislava zum Topspiel der EM-Quali-Gruppe J zwischen Tabellenführer Portugal und den zweiten Slowakei. In der 62. Minute kam es zu einer unschönen Szene – Ronaldo traf mit einer Kung-Fu-Grätsche den slowakischen Tormann am Kopf.

In Gruppe J siegten Cristiano Ronaldo und Co. in der Slowakei dank eines Treffers von Bruno Fernandes (43.) mit 1:0 (1:0). Doch das Spiel wurde fast zur Nebensache, denn in der 62. Minute stockte den Zuschauern bei einem brutalen Einsteigen Ronaldos gegen den slowakischen Keeper der Atem. Der Wüsten-Kicker von al-Nassr FC rutschte mit den Beinen voraus in Martin Dúbravka hinein und traf den Tormann mit den Stoppeln am Kopf und an der Brust. TV-Bilder zeigen die Schrecksekunde:

Can't Wait for Ronaldo fans to Blame messi for this ????????????pic.twitter.com/MivyR3lpeD — ACE (@FCB_ACEE) September 8, 2023

Ronaldo sieht für Brutalo-Foul nur Gelb

CR7 entschuldigte sich direkt. Nach dem Foul sah sich der VAR die Szene noch einmal genauer an. Doch der 38-jährige portugiesische Superstar hatte Glück, dass er nicht Rot sah. Der Schiedsrichter zeigte ihm für überhartes Einsteigen nur Gelb.

Ronaldo nearly decapitates the goalkeeper, but only gets a yellow after a very reckless two footed lunge at the keeper. Even after a VAR review he stayed on. ???? #Euro2024Qualifiers pic.twitter.com/QZ1foKX1x1 — Project Football (@ProjectFootball) September 8, 2023

© AFP/APA ×

Auf Twitter empörten sich zahlreiche Fußball-Fans über das Foul des Portugal-Stürmers. Die Szene wurde zigfach geteilt. "Das war Mordversuch", schreibt etwa ein Fußball-Fan in den sozialen Medien. "Ronaldo enthauptet fast den Tormann", empört sich einer anderer User über das brutale Foul.

Überraschungsteam der EM-Quali-Gruppe J bleibt übrigens Luxemburg, das zuhause den fast schon chancenlosen Isländern eine 3:1-(1:0)-Niederlage zufügte. Mit 10 Punkten ist man gleichauf mit der Slowakei Gruppendritter und darf mit der erstmaligen Qualifikation liebäugeln. Vier Punkte dahinter konnte Bosnien und Herzegowina beim 2:1 (2:1) über Schlusslicht Liechtenstein zwar nicht glänzen, wahrte aber seine Quali-Chancen.