FC Ljuti Krajisnici träumt nach Derby-Sieg vom Titel-Coup

Der FC Ljuti Krajisnici wahrt die Chance auf den ersten Meistertitel der Geschichte.

Dank eines 5:2-Erfolges im Linzer Derby gegen Vierfach-Meister FC Diamant Linz erkämpft sich die Auswahl von Kenan Ramic das dritte und entscheide Finalspiel.

Nachdem die ersten Minuten in der mit 900 Zuschauer:innen ausverkauften Sporthauptschule Kleinmünchen ohne nennenswerte Torchancen verstreichen, eröffnet der FC Ljuti Krajisnici den Torreigen. Kapitän Kenan Salo platziert einen wuchtigen Rechtsschuss halbhoch im Tor zur Führung für die Gastgeber.

Die erfolgreiche Antwort des Titelverteidigers folgt beinahe wenig später. Endi Nuhanovic vergibt ebenso wie Teamkollege Davor Arnautovic per Freistoß. Im direkten Gegenzug kommt Ljuti zur Großchance auf das 2:0 durch Mak Karabegovic, der aus kurzer Distanz allerdings scheitert.

Diamant glänzt nur bis zur Pause

Der FC Diamant kann daraus Kapital schlagen und kommt in der 12. Minute zum Ausgleich. Endi Nuhanovic chippt den Ball zum 1:1 nach schöner Vorarbeit von Adis Muhamedagic ins Tor. Kurz darauf drehen die vierfachen Futsal-Meister die Partie. Dino Murtic verwertet nach einem schnellen Gegenangriff mit links zur 2:1-Pausenführung für Diamant, weil Bekir Hodzic kurz vor der Halbzeit die knappe Führung mit einer Top-Parade festhält.

Nach dem Seitenwechsel dauert es keine 60 Sekunden bis zum Ausgleich für Ljuti. Kenan Ramic bedient Saldin Pezic, der dessen Vorlage sehenswert per direktem Volley zum 2:2 verwertet. Davon unbeeindruckt antworten die Hausherren prompt und kommen durch Mak Karabegovic zur neuerlichen Führung und stellen auf 3:2. Diese können die Oberösterreicher sogar noch ausbauen. Muhamed Ramic erhöht im Fallen auf 4:2 für Ljuti.

Die Vierfach-Champions des FC Diamant vergeben kurz vor Schluss durch Edwin Skrgic noch eine gute Chance auf den Anschlusstreffer. Der Schuss des Kapitäns geht nur an die Außenstange. Der Schlusspunkt ist dem FC Ljuti Krajisnici vorbehalten. Mak Karabegovic trifft sehenswert per Linksschuss zum 5:2 Endstand in den Winkel.Nachdem das erste Finalspiel mit 2:1 an den FC Diamant Linz gegangen ist, kommt es nach zwei von drei Duellen in der „Best of Three“-Serie somit im letzten Match zur Entscheidung um den Titel.