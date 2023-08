Frauen-WM: US-Ladys nicht mehr Wett-Favorit

Am Samstag beginnt mit dem Achtelfinale die heiße Phase der Weltmeisterschaft.

Wenn Spanien und die Schweiz am Samstag (7 Uhr, live ORF 1) die K.o.-Phase eröffnen geht die Jagd auf Titelverteidiger USA richtig los. Das Team rund um Superstar Megan Rapinoe, die nach der Endrunde in Australien und Neuseeland ihre Karriere beenden wird, ist mit dem klaren Ziel des dritten Titel in Folge nach Down Under gereist.

Doch die Realität sieht anders aus. Mit einem glücklichen 0:0 gegen Portugal haben es die US-Ladies überhaupt noch unter die letzten 16 geschafft, bei den Buchmachern haben sie sogar ihre Favoritenstellung verloren.

Nach dem Schock-Aus der Mitfavoriten Brasilien und Deutschland sind die Rollen neu verteilt. Am überzeugendsten traten bislang Europameister England und die Spanierinnen auf. Die „Lionesses“ planen nach dem Gewinn der Heim-EM 2022 den nächsten Coup. Es wäre der erste europäische WM-Titel seit dem Erfolg der DFB-Elf 2007.

