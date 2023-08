ÖFB-Star zum FC Liverpool

Nach Zinsberger und Wienroither hat Österreich eine neue England-Legionärin.

Österreichs Fußball-Abordnung in der englischen Women‘s Super League (WSL) ist gewachsen. Neben Manuela Zinsberger und Laura Wienroither (beide Arsenal) läuft Marie-Therese Höbinger künftig für Liverpool auf. Die 22-jährige Mittelfeldspielerin war zuletzt in der Schweiz tätig. „Ich liebe den englischen Fußball. Es war immer mein Ziel, in der englischen Women‘s Super League zu spielen“, sagte Höbinger zum Transfer.

Auftakt gegen Arsenal London

© FC Liverpool

Für Höbinger ist es die dritte Auslandstation. Bereits mit 13 Jahren wechselte die Mittelfeldspielerin von Stadlau nach Potsdam ehe es vor zwei Jahre weiter zum FC Zürich ging. Nun darf die Wiener das legendäre rote Dress des FC Liverpool überstreifen. „Ich bin so froh, dass ich hier bin. Schon nach den ersten Gesprächen hatte ich bereits ein tolles Gefühl“.

Am 1. Oktober startet Höbinger das Abenteuer englische Super League. Zum Auftakt steigt gleich das ÖFB-Duell gegen Arsenal!