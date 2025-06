Fußball-EM: Alle Spiele live im ORF

Bitter, dass die Frauen-Fußballparty des Jahres ohne Österreich steigt! Der ORF bietet dem Sommerspektakel in der Schweiz eine breite Bühne.

Alle 31 Spiele der EM-Endrunde in der Schweiz von 2. bis 27. Juli werden im heimischen Free-TV zu sehen sein. Die Gruppenphase läuft im Spartenkanal ORF Sport+ und auf der Plattform ORF ON täglich von ca. 17.40 Uhr bis 23 Uhr.

Ab der K.o.-Phase werden die Spiele auf ORF 1 (und ORF ON) gezeigt.

Bei den parallel stattfindenden Spielen der dritten Runde in der Gruppenphase zeigt ORF Sport+ je ein "Schwerpunktspiel" mit der Möglichkeit, zur jeweils anderen Partie zu schalten, hieß es in einer Aussendung. Zur vollen Länge sind die beiden Spiele auf ORF ON zu sehen. Los geht es am Mittwoch, 2. Juli, mit dem Spiel Island gegen Finnland. Gastgeberin Schweiz trifft in der Anschlusspartie auf Norwegen.

EM-Hosts im Wiener Sportstudio

Auf eine Präsenz in der Schweiz verzichtet der ORF. Alina Zellhofer, Kristina Inhof und Bernhard Stöhr agieren aus dem Sportstudio am Küniglberg als "EM-Hosts". Kommentiert werden die Spiele aus Wien von Michael Pinter, Daniel Warmuth, Alina Eberstaller, Boris Kastner-Jirka, Toni Oberndorfer und Michael Bacher. Als Expertinnen und Experten sind Elisabeth Tieber, Lisa Makas, Viktoria Schnaderbeck, Roman Mählich und Helge Payer an Bord.