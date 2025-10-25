2:2! Hartberg gibt schon wieder Vorsprung aus der Hand

Der TSV Hartberg kann wieder nicht gewinnen! Die Oststeirer lagen in Altach schon 2:0 in Führung, kassierten in der Nachspielzeit aber noch das 2:2.

Der TSV Hartberg hat in Altach erneut einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben. Der SCR Altach holte dank Toren der eingewechselten Erkin Yalcin und Anteo Fetahu in der 86. und 94. Minute noch ein 2:2 (0:0) gegen die Oststeirer. Elias Havel (46.) und Dominik Prokop (77.) hatten die Hartberger im Schnabelholz davor 2:0 in Führung geschossen. Beide Teams bauten ihre Serie der Sieglosigkeit damit auf nun je fünf Partien aus.

Hartberg blieb auch im neunten Duell in Folge unbesiegt, freuen konnten sich die Blauweißen darüber wohl nicht. Die Elf von Manfred Schmid verpasste die Chance, an die Top Sechs heranzurücken. Altach ist vorerst Sechster. Bei den Vorarlbergern sah Mike Bähre kurz vor Schluss die Rote Karte.

Wenig Risiko im Schnabelholz

Im nasskalten Schnabelholz starteten beide Mannschaften verhalten. Bei den Altachern fiel Angreifer Ousmane Diawara nach einer im Training erlittenen Adduktorenblessur aus, Sommer-Zugang Srdjan Hrstic stand erstmals in der Startelf. Bei den Gästen sah Schmid nach dem jüngsten 0:0 gegen den GAK keinen Grund für Wechsel. Altach bestimmte das Spielgeschehen, die Hartberger machten die Räume um den eigenen Strafraum aber dicht und lauerten auf Gegenstöße über ihre schnellen Spitzen. Risiken wollte kein Team eingehen.

Nach knapp 20 Minuten tauchte TSV-Kapitän Jürgen Heil erstmals gefährlich vor dem Altacher Tor auf, sein Abschluss fiel zu harmlos aus. Mehr Arbeit hatte Dejan Stojanovic in der 35. Minute, als Havel gleich zweimal - per Fuß und mit dem Kopf - am glänzend parierenden Altacher Schlussmann scheiterte. Zu diesem Zeitpunkt hätte das Team von Fabio Ingolitsch voranliegen können. Bei der gefährlichsten Szene der Hausherren vor der Pause stand Sandro Ingolitsch im Strafraum völlig frei, visierte das lange Eck an, schoss jedoch am Gehäuse vorbei (28.). Torlos ging es in die Kabinen.

Privatduell Stojanovic gegen Havel

Havel sollte Versäumtes nachholen. Lukas Spendlhofer fing einen Altacher Angriff ab und schickte seinen Angreifer auf die Reise, der alleine vor Stojanovic souverän abschloss. 31 Sekunden waren nach Wiederanpfiff erst gespielt. Altach verstärkte seine Offensivbemühungen, Hartbergs Fünferkette machte weiter dicht. Vorne lauerte Havel, der seine Schnelligkeit gnadenlos ausspielte, Stojanovic aus spitzem Winkel aber nicht überwinden konnte (66.).

Altach nahm Risiko und offenbarte Lücken in der Defensive. Stojanovic rettete seine Vorderleute noch einmal gegen Havel sowie gegen dessen Sturmkollegen Marco Hoffmann, ehe der eingewechselte Prokop den überfälligen zweiten Hartberger Treffer markierte. Yalcin sorgte für Hoffnungsschimmer, es kamen Erinnerungen an Hartbergs 3:3 beim LASK auf. Die Steirer wankten, Fetahu gelang nach Doppelpass mit Yalcin schließlich das unerwartete 2:2. Sekunden vor dem Abpfiff musste Bähre nach einem leichten Tritt gegen Prokop noch vom Feld. Mehr dazu in Kürze...