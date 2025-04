Admira patzt im Bundesliga-Aufstiegsrennen schon wieder

Admira Wacker hat in der 2. Fußball-Liga das dritte Spiel in Folge einen Sieg verpasst.

Gegen Sturm Graz II unterlagen die Niederösterreicher mit 2:3. Die SV Ried kann damit am Sonntag mit einem Sieg beim Kapfenberger SV die Tabellenführung übernehmen. Die Verfolger First Vienna FC und St. Pölten fuhren am Freitag Siege ein, Lafnitz besiegte Rapid II mit 3:1 - der erste Sieg seit 2. November 2024. Im Vorarlberger Derby bezwang Austria Lustenau Schwarz-Weiß Bregenz mit 2:1.

Bei kontinuierlichem Regen in der Südstadt ging die Admira in der 17. Minute in Führung. Kapitän Thomas Ebner erzielte in Torjäger-Manier seinen ersten Treffer in dieser Saison. Sturm belohnte sich jedoch für einen couragierten Auftritt in der ersten Hälfte und drehte durch einen Doppelpack von Peter Kiedl (33., 41.) bis zur Pause den Spielstand. Nach dem Seitenwechsel stemmten sich die Niederösterreicher gegen die Niederlage, allerdings mit unzureichenden Mitteln. Nach Treffern von Daniel Nussbaumer (78.) bzw. Richmond Osayantin (75.) endete die Partie 2:3.

Blau-Gelbe Erfolge in St. Pölten und Voitsberg

Die Vienna setzte sich bei Voitsberg dank ansehnlicher Tore von Noah Steiner (21.) und Luca Edelhofer (23.) mit 2:0 durch. Für die Döblinger war es der dritte Sieg en suite. In der Tabelle liegt die Mannschaft von Neo-Trainer Stefan Manzana Marin jetzt neun Punkte hinter der Admira - wohl zu viel, um den Aufstieg in diesem Jahr noch packen zu können. Vier weitere Zähler dahinter rangiert St. Pölten. Der SKN ließ dem zuletzt bei zwei Siegen aufsteigende Form zeigenden SV Horn keine Chance und gewann das Niederösterreich-Derby mit 4:1. Leomend Krasniqi glänzte mit einem Doppelpack (13., 22.).

Schlusslicht Lafnitz beendete gegen die zweite Mannschaft des SK Rapid eine Serie von 13 Spielen ohne Sieg. Rechnerisch sind die Oststeirer dennoch beinahe schon als Absteiger fix. Da jedoch rund um die Lizenzfrage für nächste Saison noch einige Fragen offen sind, ist nicht klar, wie viele Abstiegsplätze es in der 2. Liga letztlich geben wird. So ist der Klassenerhalt für den Club nach wie vor möglich, wenn auch nicht allzu wahrscheinlich.