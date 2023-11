0:0 - Salzburg nach Nullnummer gegen Austria weiter an der Spitze

Tabellenführer Red Bull Salzbug ist mit einem blauen Auge aus der Generali-Arena davon gekommen. Die Bullen erzittern gegen Austria Wien ein 0:0. Dabei vergeben die Veilchen in der Schlussphase sogar einen Elfmeter.

Die 90. Minute in der Generali Arena. Mehr als 10.000 Austria-Fans steckt der Jubelschrei in den Kehlen. „Joker“ Schmidt tritt zum Elfmeter an – Bullen-Goalie Alexander Schlager hält! Es bleibt beim 0:0. Austria hat den Last-Minute-Sieg gegen Serienmeister Salzburg versemmelt. Dennoch ziehen die Violetten in der Tabelle am krisengeschüttelten Erzrivalen Rapid vorbei und sind jetzt Siebenter. Dabei wäre für die Violetten viel mehr möglich gewesen!

+++ Das Spiel im LIVETICKER zum Nachlesen +++



Austria dominierte, Jukic traf nur die Latte

Die Austria dominiert von Beginn an. Vor allem Gruber verzweifelt an Schlager. „Austria presst und spielt fantastisch“, schwärmt VIP-Gast Toni Polster zur Pause: „Salzburg macht zu wenig und verlässt sich auf Konter.“

Die erste Salzburg-Chance gibt‘s überhaupt erst nach 53 Minuten: Ratkov zieht ab, der Ball geht weit übers Tor. Kurz später können sich die Bullen bedanken: Ein Jukic-Schuss aus neun Metern klatscht an die Querlatte (58.).

Rot für Martins, Schlager hält Elfmeter

Zehn Minuten später muss sich Gerhard Struber in der Coaching-Zone ärgern: Beim vermeintlichen Tor von Nene geht die Linienrichter-Fahne in die Höhe – Abseits (67.). Hektik in der Schlussphase. Chaos im Bullen-Strafraum. Ein Austrianer geht zu Boden, Veilchen Martins sieht wegen einer Tätlichkeit Rot. Dennoch gibt es Elfmeter für die Hausherren! Doch Schlager hält die „Null“ fest. Salzburg geht punktegleich mit Sturm als Tabellenführer in die Länderspiel-Pause.

Früchtl-Torsperre hält seit 795 Minuten

Bemerkenswert: Die Sperre von Christian Früchtl hielt auch gegen das offensivstärkste Team der Liga – der Austria-Goalie ist seit mittlerweile 795 Minuten ohne Gegentor. Das soll auch nach der Länderspielpause gegen Wolfsberg so bleiben. Mit einem Sieg bei den Kärntnern will Christian Wimmer mit den Violetten endlich über den „Strich“.

Zahlen & Fakten zum Spiel

FK Austria Wien - FC Red Bull Salzburg 0:0

Wien, Generali Arena, 13.153 Zuschauer

Schiedsrichter: Ebner

Rote Karte: Martins (88./Tätlichkeit)

Gelbe Karten: Jukic, Baltaxa bzw. Guindo, Forson, Struber (Trainer), Pavlovic, Schlager, Capaldo

Austria: Früchtl - Handl, Martins, Galvao - Ranftl, Potzmann, Jukic (66. Braunöder), Polster - Gruber, Asllani (77. Schmidt), Fischer (92. Baltaxa)

Salzburg: Schlager - Dedic, Baidoo, Pavlovic, Guindo - Bidstrup - Capaldo, Sucic (92. Gourna-Douath), Forson (59. Nene) - Ratkov, Konate (59. Simic)