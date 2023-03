1:0 - Austria Klagenfurt bleibt auf Meister-Playoff-Kurs

Austria Klagenfurt bleibt auf Meisterplayoff-Kurs. Die Kärntner gewinnen am Sonntagnachmittag daheim gegen den TSV Hartberg mit 1:0.

Austria Klagenfurt hat in der Fußball-Bundesliga einen großen Schritt Richtung Meistergruppe getan. Die Kärntner gaben am Sonntag im Heimspiel gegen den TSV Hartberg ein Muster an Effizienz ab und besiegten die Oststeirer dank eines Treffers von Markus Pink mit 1:0 (1:0). Nach dem Tor in der 9. Minute hatten die Klagenfurter keine annähernd so hochkarätige Möglichkeit mehr. In der Tabelle überholte Klagenfurt die WSG Tirol und Austria Wien und rückte auf den fünften Platz.

Die Tiroler verloren bei Rapid 0:2, die Austria aus Wien hatte bei Sturm Graz mit 1:3 das Nachsehen. Für Klagenfurt sieht es damit gut aus, zwei Punkte ist man vor der letzten Runde des Grunddurchganges vor dem Siebenten Tirol. In der nächsten Woche wäre die Truppe von Trainer Peter Pacult mit einem Sieg bei Austria Lustenau fix in der oberen Tabellenhälfte.

Die Klagenfurter drängten in der 28 Black Arena vom Anpfiff weg auf die schnelle Führung, die nach acht Minuten auch gelingen sollte. Pink köpfelte nach einer Flanke von Michael Blauensteiner auf die zweite Stange ein, wobei sich die Abwehr der Gäste inklusive Tormann Raphael Sallinger nicht glücklich anstellte. Es war der 15. Treffer für Pink, der weiter zwei Tore vor Rapids Guido Burgstaller (13) die Schützenliste anführt.

Die Austria lief aufgrund einer Erkrankung von Nicolas Wimmer mit Christopher Cvetko in der Innenverteidigung auf, im Mittelfeld spielte Andrew Irving anstelle von Vesel Demaku. Beide Trainer mussten schon nach knapp zehn Minuten aufgrund von Verletzungen den ersten Wechsel vornehmen. Bei Klagenfurt kam Florian Jaritz für Simon Straudi ins Spiel, bei Hartberg ersetzte Mamadou Sangare Offensivspieler Donis Avdijaj.

Die Steirer waren mit dem Rückstand nun öfter im Ballbesitz als vorher und näherten sich dem gegnerischen Tor an. In der 34. Minute war Torhüter Phillip Menzel bei einem Schuss von Dominik Prokop nach Frieser-Zuspiel aus kurzer Distanz zur Stelle. Die Kärntner kombinierten sich zwei Minute vor der Pause noch einmal schön in den Strafraum durch, Christopher Wernitznig brachte als letzter Passempfänger jedoch keinen Schuss auf das Tor.

Jürgen Heil hätte in der 52. Minute für Hartberg treffen können, wieder stand Menzel beim allerdings zu zentralen Schuss im Weg. Danach wurde die Partie immer zerfahrener und auch ruppiger, durchdachte Aktionen und längere Ballbesitzphasen waren selten. Florian Rieder (68.) prüfte Sallinger mit einem Flachschuss aus der Distanz. Auf der Gegenseite schoss Sangare (79.) von innerhalb des Strafraums neben das Tor.

Brenzlig wurde es auf beiden Seiten noch einmal in der Schlussphase. Ein Volley-Versuch von Pink (86.) verfehlte das Ziel weit, bei einer weiteren Gelegenheit des Goalgetters passte Sallinger auf. In der 91. Minute scheiterte Rene Kriwak an Menzel, den Nachschuss brachte Ruben Providence nicht im Tor unter. Für Klagenfurt war es der dritte Sieg in Folge - ein noch wichtigerer soll in sieben Tagen folgen.

Fußball-Bundesliga (21. Runde):

Austria Klagenfurt - TSV Hartberg 1:0 (1:0)

Klagenfurt, 28 Black Arena, 3.692 Zuschauer, SR Jäger

Tor: 1:0 (9.) Pink

Klagenfurt: Menzel - Blauensteiner, Mahrer, Cvetko, Schumacher - Benatelli - Straudi (13. Jaritz), Wernitznig (83. Moreira), Irving (91. Gkezos), Rieder (91. Bonnah) - Pink

Hartberg: Sallinger - Kainz, Rotter, Steinwender, Pfeifer - Diakite (59. Fadinger) - Frieser, Avdijaj (14. Sangare), Heil, Prokop (71. Providence) - Tadic (59. Kriwak)

Gelbe Karten: Schumacher bzw. Frieser, Fadinger, Schopp (Trainer)

Die Besten: Menzel, Cvetko bzw. Prokop