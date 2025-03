1:0 - Salzburg verschärft WAC-Krise

Red Bull Salzburg hat mit dem 1:0-Sieg die Krise des WAC verschärft. Die Kärntner konnten mittlerweile vier Spiele in Folge nicht gewinnen und rutschen in der Tabelle auf Platz 4 ab.

Erstmals seit August des Vorjahres liegt Salzburg wieder in den Top drei der Fußball-Bundesliga. Die "Bullen" feierten am Sonntag am finalen Spieltag des Grunddurchgangs einen 1:0 (1:0)-Heimerfolg gegen den Wolfsberger AC und verdrängten die Kärntner damit auf Rang vier. Oscar Gloukh erzielte bereits in der 13. Minute den einzigen Treffer der Partie.

Mit nach der Teilung lediglich vier Punkten Rückstand auf das Spitzenduo Sturm Graz und Austria Wien geht Salzburg in die in zwei Wochen beginnende Meistergruppe. In dieser kann es der seit zehn Ligaspielen ungeschlagene Vizemeister nun sogar aus eigener Kraft schaffen, den Titel zurück in die Mozartstadt zu holen. Der WAC startet als Vierter mit nur einem Zähler weniger als Salzburg in die finalen zehn Saisonspiele.

Salzburg zu Beginn hochüberlegen

Beim Team von Trainer Thomas Letsch fehlte Kapitän Mats Bidstrup gesperrt, Angreifer Karim Onisiwo verpasste das Spiel aufgrund von erneut aufgetretenen Adduktorenproblemen. Aufseiten der Gäste musste Spielführer Dominik Baumgartner ebenso wie sein Coach Dietmar Kühbauer die Partie gelbgesperrt von der Tribüne aus verfolgen. Ersetzt wurde Kühbauer auf der Seitenlinie von seinem "Co" Manfred Nastl.

Bei regnerischen Bedingungen und einer Kulisse von 7.500 Zusehern legte Salzburg dominant los. Der WAC wurde von Beginn weg in der eigenen Hälfte eingeschnürt, Dorgeles Nene klopfte ein erstes Mal an (7.). Noch in der Anfangsviertelstunde erzielte Gloukh mit einem straffen Distanzschuss die verdiente Führung (13.). Anschließend verpassten es die "Bullen" trotz weiterer Großchancen von Nene (20.) und Yorbe Vertessen (24.) nachzulegen.

WAC vergab Ausgleichschancen

Erst mit Fortdauer der ersten Hälfte wurde der WAC aktiver, blieb im letzten Drittel aber zu ineffizient. So auch nach dem Seitenwechsel, als Dejan Zukic den Ball aus aussichtsreicher Position nicht richtig traf (48.). Mit einer Doppelchance von Vertessen und Gloukh (50.) wurden aber auch die "Bullen" rasch wieder beim starken WAC-Tormann Nikolas Polster vorstellig. Die Vorentscheidung wollte nicht gelingen, auch weil ein Treffer von Nene wegen Abseits nicht zählte (68.).

Der WAC blieb damit weiter im Spiel und fand durchaus Gelegenheiten vor, um Zählbares aus Salzburg mitzunehmen. Maximilian Ullmann versuchte es aus der Ferne (73.), scheiterte aber ebenso wie später aus kurzer Distanz (86.) an Salzburg-Keeper Alexander Schlager. Die Letsch-Elf konnte in der Schlussphase nicht mehr die hohe Intensität auf den Platz bringen, am Ende reichte es trotzdem für drei Punkte.

Zahlen & Fakten zum Spiel

Red Bull Salzburg - Wolfsberger AC 1:0 (1:0)

Wals-Siezenheim, Red Bull Arena

Schiedsrichter: Sadikovski

Tor: 1:0 Gloukh (13.)

Gelbe Karten: Capaldo, Clark bzw. Ballo, Jasic

Salzburg: : Schlager - Morgalla, Gadou, S. Baidoo, Terzic - Capaldo - Yeo (74. E. Baidoo), Vertessen (57. Diambou), Gloukh (90. Trummer) - Nene (74. Clark), Daghim (90. Ratkov)

WAC: Polster - Gruber, Nwaiwu, Diabate - Jasic, Piesinger (87. Omic), Schöpf, Ullmann - Zukic (80. Agyemang)- Pink (80. Gattermayer), Ballo