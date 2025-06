3:0 - Rapid schafft Euro-Wunder

Rapid hat die Saison in letzter Minute gerettet. Die Hütteldorfer setzen sich im Play-off-Rückspiel gegen den LASK mit 3:0 durch und lösen das Ticket für die Conference-League-Quali.

Mit einem 3:0 im Europacup-Playoff-Rückspiel gegen den LASK rettete sich Rapid ins Europa-Geschäft. Das rettende Tor zum 3:0 gelang den Grün-Weißen nach Burgstaller-Flanke Kara in der 5. Minute der Nachspielzeit. 18.125 Fans im Weststadion, die schon gedacht hatten, Rapid würden die Felle davonschwimmen, erlebten ein kleines Wunder und Rapid-Helden in Extase. Torheld Kara jubelte: „Wir sind einfach Rapid!“

Burgstaller-Tor zum 1:0, Seidl traf per Elfmeter

Drei Tage nach dem bitteren 1:3 in Linz versuchte Rapid im strömenden Regen von Hütteldorf noch einmal alles, das Steuer noch herumzureißen.

In der hart umkämpften Anfangsphase drückte Rapid. Die erste Chance hatte Seidl, doch Andrade klärte per Kopf (21.). Dann die 31. Minute: Ein vom LASK-Abwehrspieler Smolcic unglücklich getretener Freistoß landet bei bei Guido Burgstaller. Der schaltet blitzschnell und trifft zum 1:0. Rapid drückte, doch der LASK rettete den knappen Rückstand in die Pause.

Nach Seitenwechsel haben die Linzer vorerst die größeren Chancen: Entrup verfehllt das Tor nur knapp (52.). Riesenglück für Rapid in der 66. Minute: Bello zieht im Strafraum ab, Goalie Hedl kann den Ball gerade noch an die Stange lenken. Lang schafft es nicht, den Abpraller im Tor unterzubringen. Rapid drängt weiter auf das 2:0. Doch Seidl trifft nur das Außennetz (72.) - und rettet Rapid doch.

Schluss-Wahnsinn: Kara trifft in Nachspielzeit

78. Minute: Wieder ist Smolcic der Unglücksrabe. Diesmal trifft der LASK-Mann Radulovic an der Wade. Nach VAR-Studium entscheidet Schiri Jäger auf Elfmeter. Rapid-Kapitän Seidl schießt. LASK-Tormann Lawal errät zwar die Ecke, er lenkt den Ball trotzdem ins Tor – 2:0 für Rapid (80.)! Ein vermeintlicher Adeniran-Treffer war Abseits (86.). Bis dann Kara das 3:0 macht. Wahnsinn!

Rapid hat im 10. Spiel endlich wieder gegen Angstgegner LASK gewonnen. Das 3:0 brachte das Quali-Ticket für die Conference-League-Quali!

Zahlen & Fakten zum Spiel

Rapid - LASK 3:0 (1:0)

Wien, Allianz Stadion

Schiedsrichter: Jäger

Hinspiel: 1:3; Gesamtscore: 4:3

Tore: 1:0 Burgstaller (31.), 2:0 Seidl (80./E), 3:0 Kara (90.+5)

Gelbe Karten: Vincze, Cvetkovic, Burgstaller bzw. Ljubic, Zulj, Lawal, Danek

Rapid: N. Hedl - Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Vincze (75. Kara) - Lu. Grgic (66. Schaub), Amane - Wurmbrand (20. Radulovic), Oswald, M. Seidl - Burgstaller

LASK: Lawal - Cisse, Andrade, Smolcic - Flecker, Coulibaly, Ljubic, Bello - Entrup (64. Adeniran), Zulj, Danek (64. Lang)