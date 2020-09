Alle Trainer setzen voll auf Salzburg

Die Bundesliga-Trainer sind sich einig: Salzburg holt sich heuer den 8. Meistertitel in Serie.

In zwei Tagen ist es so weit, dann wird die neue Bundesliga-Saison eröffnet! Die Favoritenrolle ist klar: Der Weg zum Titel führt wie schon die letzten Jahre über Serienmeister Salzburg. Die Bullen hatten einen ruhigen Transfersommer und haben das meiste Budget - Grund genug für die Trainer-Konkurrenz, die Elf von Coach Jesse Marsch in die Poleposition zu rücken: Alle Coaches setzen auf Salzburg. Rapids Didi Kühbauer meint beispielsweise: "Salzburg geht als klarer Favorit ins Rennen."

Marsch: "Wollen auch heuer Meister werden"

Und Salzburg? Die nehmen die Favoritenrolle an. "Unser Ziel ist klar - wir wollen wieder Meister werden", tönt Marsch. Der US-Boy erwartet aber große Konkurrenz: "Ich glaube, dass Rapid eine großartige Saison haben kann, auch die Konkurrenz mit LASK und WAC ist sicher wieder stark." Die Marschroute aller anderen Vereine ist klar: Dem Serienmeister ein Bein stellen.

Der Meister-Tipp der Bundesliga-Trainer: