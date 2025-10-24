Altach gegen Hartberg - wer beendet Sieglos-Serie?

Im Altacher Schnabelholz treffen zwei sieglose Teams aufeinander: Der SCR Altach empfängt den TSV Hartberg. Die Vorarlberger verpflichteten Torwart Tino Casali zurück, während Hartberg seit acht Duelen ungeschlagen ist.

Am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) treffen im Schnabelholz zwei Tabellennachbarn aufeinander, die dringend einen Sieg benötigen: Altach empfängt Hartberg, beide Teams sind seit vier Ligaspielen sieglos. Das 2:2 in Salzburg war für Altach zuletzt ein Schritt in die richtige Richtung.

Altach mit Torwart-Notlösung

Die Vorarlberger reagierten auf die Blessuren ihrer Ersatztorhüter und verpflichteten Tino Casali zurück. Der 29-Jährige, der bereits von 2020 bis 2023 in Altach spielte, war zuletzt vereinslos und könnte schon am Samstag Ersatz von Stammkeeper Dejan Stojanovic sein. Trainer Fabio Ingolitsch forderte: "Wir müssen die Gegentore reduzieren, den Kasten sauber halten."

Hartberg als Lieblingsgegner

Für die Gäste aus der Steiermark ist Altach ein bevorzugter Opponent: Seit acht Spielen sind sie gegen die Vorarlberger ungeschlagen, aus den vier Duellen der Vorsaison holten sie zwei Siege und zwei Remis. Trainer Manfred Schmid reist selbstbewusst an: "Wir präsentieren uns in guter Form und sind für jeden Gegner nicht einfach zu bespielen." Allerdings fehlt weiterhin Jed Drew, während Lukas Fridrikas und Patrik Mijic hoffen auf einen Einsatz.

Mögliche Aufstellungen:

SCR Altach - TSV Hartberg

Anpfiff: 17.00 Uhr

Stadion: Stadion Schnabelholz, Altach

Schiedsrichter: Barmaksiz

Ergebnisse 2024/25:



0:2 (a)

0:0 (h)

1:1 (h)

0:2 (a)

Altach: Stojanovic - Ingolitsch, Zech, Koller, Ouedraogo - Oswald, Bähre, Massombo - Greil - Mustapha, Diawara

Es fehlen: Demaku (Schlüsselbein), Antosch (Hand)

Fraglich: Diawara (Adduktoren)

Hartberg: Hülsmann - Vincze, Spendlhofer, Wilfinger - Fillafer, Heil, Markus, Kainz, Hennig - Hoffmann, Havel

Es fehlen: Drew (Rücken), Komposch (Kreuzbandriss)

Fraglich: Diarra (im Aufbautraining), Fridrikas (Gehirnerschütterung), Mijic (Zahn-OP)

Live auf Sky.