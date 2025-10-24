Alles zu oe24VIP
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. SCR Altach
altach
© gepa

Bundesliga-Duell!

Altach gegen Hartberg - wer beendet Sieglos-Serie?

24.10.25, 14:20
Teilen

Im Altacher Schnabelholz treffen zwei sieglose Teams aufeinander: Der SCR Altach empfängt den TSV Hartberg. Die Vorarlberger verpflichteten Torwart Tino Casali zurück, während Hartberg seit acht Duelen ungeschlagen ist.

Am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) treffen im Schnabelholz zwei Tabellennachbarn aufeinander, die dringend einen Sieg benötigen: Altach empfängt Hartberg, beide Teams sind seit vier Ligaspielen sieglos. Das 2:2 in Salzburg war für Altach zuletzt ein Schritt in die richtige Richtung.

Altach mit Torwart-Notlösung

Die Vorarlberger reagierten auf die Blessuren ihrer Ersatztorhüter und verpflichteten Tino Casali zurück. Der 29-Jährige, der bereits von 2020 bis 2023 in Altach spielte, war zuletzt vereinslos und könnte schon am Samstag Ersatz von Stammkeeper Dejan Stojanovic sein. Trainer Fabio Ingolitsch forderte: "Wir müssen die Gegentore reduzieren, den Kasten sauber halten."

Hartberg als Lieblingsgegner

Für die Gäste aus der Steiermark ist Altach ein bevorzugter Opponent: Seit acht Spielen sind sie gegen die Vorarlberger ungeschlagen, aus den vier Duellen der Vorsaison holten sie zwei Siege und zwei Remis. Trainer Manfred Schmid reist selbstbewusst an: "Wir präsentieren uns in guter Form und sind für jeden Gegner nicht einfach zu bespielen." Allerdings fehlt weiterhin Jed Drew, während Lukas Fridrikas und Patrik Mijic hoffen auf einen Einsatz.

Mögliche Aufstellungen:

SCR Altach - TSV Hartberg

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Stadion Schnabelholz, Altach
  • Schiedsrichter: Barmaksiz

Ergebnisse 2024/25:

  • 0:2 (a)
  • 0:0 (h)
  • 1:1 (h)
  • 0:2 (a)

Altach: Stojanovic - Ingolitsch, Zech, Koller, Ouedraogo - Oswald, Bähre, Massombo - Greil - Mustapha, Diawara

Es fehlen: Demaku (Schlüsselbein), Antosch (Hand)

Fraglich: Diawara (Adduktoren)

Hartberg: Hülsmann - Vincze, Spendlhofer, Wilfinger - Fillafer, Heil, Markus, Kainz, Hennig - Hoffmann, Havel

Es fehlen: Drew (Rücken), Komposch (Kreuzbandriss)

Fraglich: Diarra (im Aufbautraining), Fridrikas (Gehirnerschütterung), Mijic (Zahn-OP)

Live auf Sky.

