Klagenfurt darf Bayern-Talent behalten

Das schwedische Stürmer-Talent Timossi Andersson spilet auch kommende Saison bei Austia Klagenfurt.

Der Schwede Alex Timossi Andersson spielt auch in der kommende Saison bei Austria Klagenfurt. Wie der Bundesliga-Aufsteiger aus Kärnten am Donnerstag bekannt gab, konnte mit Bayern München eine Einigung über ein weiteres Engagement des Offensivspielers erzielt werden. Der Leihvertrag wurde demnach bis Ende Juni 2022 verlängert. Timossi Andersson kam im Frühjahr nach Klagenfurt, in 15 Ligaspielen gelangen ihm vier Treffer und vier Torvorlagen.

Der 20-jährige Junioren-Nationalspieler wurde von der italienischen Sportzeitung "Tuttosport" zuletzt auch bei der Wahl zum "Golden Boy" der besten U21-Spieler Europas in den Kreis der Top 100 nominiert.