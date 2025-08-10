Top-Trainer Ancelotti überrascht Prohaska zum 70er

Die Austria-Familie und Carlo Ancelotti gratulierten Prohaska zum 70. Geburtstag.

Wien. Vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den WAC hat die Austria-Familie ihrer Ikone Herbert Prohaska zum 70. Geburtstag gratuliert. Die Fans organisierten am Sonntag eine beeindruckende Choreographie mit dem Schriftzug "70 Jahre Schneckerl".

Von ehemaligen Kollegen wie Toni Polster oder Karl Daxbacher bekam Österreichs Jahrhundertfußballer einen Geburtstagskuchen sowie Geschenke überreicht.

© GEPA Pictures

Ein besonderer Höhepunkt war eine Videobotschaft von Carlo Ancelotti, einem Ex-Mitspieler.

Prohaska wurde am Freitag, 8. August, 70 Jahre alt. Mit Ancelotti, der aktuell die brasilianische Nationalmannschaft trainiert, verbrachte der Wiener Anfang der 1980er-Jahre eine Saison gemeinsam bei der AS Roma.