Beben in der Bundesliga: In der Länderspielpause flogen die Fetzen

Was für eine Länderspielpause! Das ÖFB-Team zerlegt San Marino mit 10:0 – Rekordsieg. Marko Arnautović entthront Toni Polster als neuen Rekordtorschützen. Doch während das Nationalteam jubelt, brodelte es in der Bundesliga. Statt Ruhe und Erholung herrschte Chaos hinter den Kulissen.

Rekorde beim ÖFB-Team, Revolution in der Liga, Chaos in den Klubs – diese Länderspielpause hatte wirklich alles! Statt Ruhepause wurde sie zum Pulverfass. Ein Knalleffekt jagte den nächsten – und alles begann mit einer echten Bombe:

Kühbauer-Zwist: Vom WAC zum LASK!

Der erste Paukenschlag kam aus dem Lavanttal: Didi Kühbauer verlässt den WAC – und das mitten in der Saison! Ziel: der LASK. Ein echter Hammer, schließlich führte „Don Didi“ die Wolfsberger erst in der vergangenen Saison zum historischen Cupsieg und fast auch noch zum Double. Eigentlich wollte er bleiben, doch jetzt zieht’s ihn zurück nach Linz – dorthin, wo er schon 2022 an der Seitenlinie stand. Vertrag bis 2027, Option inklusive. Für den WAC ein Schock – für den LASK ein Hoffnungsschimmer im Tabellenkeller.

Pacult tritt Kühbauer-Erbe an

Die Antwort folgte blitzschnell: Keine 48 Stunden nach Kühbauers Abschied präsentiert der WAC seinen neuen Trainer – Peter Pacult! Der Rapid-Meistermacher war seit April vereinslos und machte zuletzt als Sky-Experte eine gute Figur. Nun soll er die „Wölfe“, aktuell Tabellenzweiter, auf Erfolgskurs halten. Für Pacult, der zuletzt bei Austria Klagenfurt tätig war, ist es eine Rückkehr nach Kärnten – und gleich ein Wiedersehen mit alten Bekannten wie Wimmer und Pink. Erste Bewährungsprobe: Samstag (17 Uhr/live auf Sky) gegen Aufsteiger Ried.

Salzburg verliert Sportboss Schröder

Kaum war der Trainerwirbel abgeflaut, kam der nächste Kracher: Salzburgs Sportdirektor Rouven Schröder sagt nach nur zehn Monaten Servus und wechselt zurück nach Deutschland – zu Borussia Mönchengladbach! Die Bullen kassieren zwar eine Millionensumme, standen aber plötzlich ohne sportlichen Kopf da. Und schon fällt ein brisanter Name: Rapid-Sportchef Markus Katzer! Der Grün-Weiße soll laut „SN“ auf der Liste der Salzburger Nachfolge-Kandidaten stehen – ein Wechsel zum Rivalen? Das wäre ein echter Hammer! Die Entscheidung dürfte bald fallen – Salzburg steckt mitten im Titelrennen und kämpft in Europa um Punkte. Für Freitag (12.30 Uhr) ist eine Pressekonferenz angekündigt.

Punkteteilung fliegt raus

Doch damit nicht genug: Die Bundesliga zündet die nächste Bombe! Die umstrittene Punkteteilung ist Geschichte. Ab 2026/27 wird wieder ganz normal gezählt – alle zwölf Klubs stimmten einstimmig für das Aus. Der Grund: Fairness statt Frust! Der Modus mit Meister- und Qualifikationsgruppe nach dem Grunddurchgang bleibt aber bestehen.

VAR wackelt – Sparhammer droht

Und es wird noch heißer: Der VAR steht auf der Kippe! Der neue TV-Vertrag bringt 15 bis 20 Prozent weniger Einnahmen, dazu streicht der ÖFB die Zahlungen für die Schiris der 2. Liga. Macht rund 800.000 Euro Mehrkosten. Die Liga prüft Sparmaßnahmen – und der 1,5-Millionen-Euro-teure Videobeweis gerät ins Visier. Bundesliga-Boss Christian Ebenbauer bestätigt: „Wir prüfen alles – Personal wie Technik.“